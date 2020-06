26.06.2020

Entdecke den Landkreis

Gästeführer haben ein neues Programm herausgebracht

Die Gästeführer des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen begeistern Touristen ebenso wie Einheimische mit ihren Angeboten. Allein im vergangenen Jahr nutzten 6500 Teilnehmer bei rund 320 Führungen die Gelegenheit, sich von erfahrenen Gästeführern über Geschichtliches und Geschichten aus dem Landkreis informieren zu lassen.

Unter dem Motto „Mit uns können Sie was erleben“ haben die Landkreisgästeführer für 2020 ein neues Programm mit einem vielseitigen Themenangebot zusammengestellt. Der Flyer liegt in der Tourist-Info sowie den Gemeinden aus. Die Führungen sind aber auch auf der Homepage des Landkreises unter www.neuburg-schrobenhausen.de/tourismus abzurufen.

Großer Beliebtheit erfreuen sich unter anderem seit Jahren die Hinterkaifeck-Führungen von Maria Weibl. Sie setzt ihre Wanderungen zum Schauplatz des ungeklärten Mehrfachmordes fort. Der nächste Termin findet am 4. Juli statt. Beginn der zweieinhalbstündigen Führung ist um 19.45 Uhr an der Kirche in Waidhofen. Die Teilnahmegebühr beträgt sieben Euro. Um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 08252/3422 wird gebeten. Während der Führung muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. (nr)

