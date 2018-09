vor 42 Min.

Entdecken, was uns verbindet

Ingolstadt möchte heuer unterschiedliche Generationen mit unterschiedlichen Kulturangeboten verbinden

Ingolstadt Das diesjährige Motto des Tages des offenen Denkmals „Entdecken, was uns verbindet“ steht ganz im Zeichen des Europäischen Kulturerbejahrs 2018. Aus diesem besonderen Anlass hat das Referat für Stadtentwicklung und Baurecht in Ingolstadt eine besondere Kooperation, die unter dem Motto unterschiedliche Generationen mit unterschiedlichen Kulturangeboten verbindet, initiiert. Unter dem Stichwort „Alte Mauern – Junge Menschen“ werden fünf Poetry Slamer in Baudenkmälern ihre Texte vortragen und damit vielleicht einen anderen Blick auf die historischen Räume ermöglichen.

Organisator des Poetry Slams ist Johannes Langer, Leiter der Kleinkunstbühne Neue Welt, der fünf renommierte Poetry Slamer für dieses Projekt gewinnen konnte. Die Tour des Poetry Slam startet um 13 Uhr in der Schäffbräustraße 1, zieht um 14 Uhr weiter ins Kreuztor, um 15 Uhr ins Georgianum und um 16 Uhr in die Kupferstraße 18, wo in der Schmiede des Geburtshauses der Schriftstellerin Marieluise Fleißer ein Poetry Slam stattfindet. Die Abschlussveranstaltung findet auf dem Dach des Kavalier Dalwigk statt. Aus räumlichen Gründen und zugunsten einer besseren Verständlichkeit ist die Teilnehmerzahl leider begrenzt. Die Teilnahmeplätze werden in der Reihenfolge des Eintreffens vergeben. Eine vorherige Anmeldung ist nicht möglich.

Noch vor Abschluss der Sanierung können die Besucher bei drei Führungen das erweiterte Marieluise-Fleißer-Museum in der Kupferstraße quasi als erste besichtigen. Darüber hinaus werden weitere interessante Aktionen und Besichtigungsmöglichkeiten angeboten, die es erlauben, den breitgefächerten Bestand an Denkmalen in Ingolstadt neu oder wieder zu entdecken, wie das Chorgestühl der Franziskanerkirche. Klassiker wie der Münsterturm, das Kreuztor samt Führungen und die in denkmalgeschützten Gebäuden untergebrachten städtischen Museen, mit zum Teil besonderen Aktionen, können zum Denkmaltag wieder kostenlos besichtigt werden.

Nur zu den Führungszeiten geöffnet werden auch das neu eröffnete Feldkirchner Tor beim Neuen Schloss sowie die Wunderlkasematte am Unteren Graben 37. Im Rahmen von zwei Führungen wird die in großen Teilen erhaltene mittelalterliche Stadtmauer interessierten Bürgern nahe gebracht.

Zu besichtigen sind weiter das barocke Eckhaus in der Schäffbräustraße sowie das Kavalier Dalwigk. Neue Erkenntnisse, die im Zuge der archäologischen Arbeiten auf dem Gießereigelände gewonnen werden konnten, werden an diesem Tag bei drei Führungen um 10 (nicht wie in der Broschüre angegeben 14 Uhr), 13 und 15.30 Uhr vorgestellt.

Bei den angebotenen Führungen im Georgianum, in der Kupferstraße, in der Wunderlkasematte und im Kreuztor ist die Teilnehmerzahl aus Sicherheitsgründen begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht möglich. Die Teilnahmeplätze werden in der Reihenfolge des Eintreffens vergeben. (nr)

Vollständige Programm im Internet

www.ingolstadt.de/denkmalschutz.

Themen Folgen