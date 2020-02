Entsteht in Königsmoos ein Solarpark?

Plus Auf einer Wiese im Ortsteil Achhäuser will eine Firma rund 7000 Module aufstellen. Der Strom könnte viele Haushalte versorgen. Die Gemeinderäte sind skeptisch.

„Benachteiligt“ ist üblicherweise kein Prädikat, mit dem sich eine Gemeinde gerne schmückt. Dass Königsmoos auf dem Papier aber benachteiligtes Gebiet ist, könnte sich für die Kommune zu einem großen Vorteil entwickeln.

Denn Gebiete wie Königsmoos haben Anspruch auf eine Förderung von Photovoltaik-Anlagen. Mit einer solchen Anlage haben sich am Montag die Königsmooser Gemeinderäte befasst.

Dazu haben sie sich Benno Baur von der Firma GP Joule eingeladen. Das Spezialgebiet des Unternehmens, das 270 Mitarbeiter beschäftigt und 2009 gegründet wurde, sind erneuerbare Energien. Gerade Photovoltaik-Anlagen hätten viele Vorteile: Sie seien risikoarm, würden ähnliche Erträge pro Jahr erwirtschaften und seien in der Natur nicht auffällig, betonte Baur.

Solarpark in Königsmoos: 2021 könnte es losgehen

Nun will das Unternehmen eine Photovoltaik-Anlage im Königsmooser Ortsteil Achhäuser errichten. Konkret geht es um eine 2,36 Hektar große Grünlandfläche – das sind umgerechnet rund dreieinhalb Fußballfelder. Die Fläche gehört Baurs Bruder. Dort könnten 7100 Module Platz haben, die insgesamt 2,3 Megawatt Strom erzeugen könnten. „Damit könnten 650 Haushalte versorgt werden und die CO 2 -Einsparung pro Jahr läge bei 1100 Tonnen“, referierte Baur.

Allerdings, gab er zu, habe das Donaumoos gewisse Tücken. Denn das Fundament der Photovoltaik-Anlage, verzinkter Stahl, werde in den Boden gerammt. „Die Kosten hängen davon ab, wie tief wir in die Erde müssen. Dafür brauchen wir aber ein Bodengutachten.“ Wenn das Unternehmen dann über belastbare Zahlen verfüge, könne man erst abschätzen, ob sich die PV-Anlage auf der Grünfläche lohnt.

Sollte alles reibungslos klappen, könnte das Unternehmen im zweiten Quartal 2021 mit dem Bau des Solarparks beginnen. Die Anlage, erklärte Baur, würde mindestens zehn und maximal 30 Jahre laufen, ehe GP Joule sie wieder zurückbaut. Das sei aber im Preis, wo auch immer der am Ende liege, bereits enthalten.

Solarpark in Königsmoos: Gemeinderäte wollen ein Konzept aufstellen

Die Gemeinderäte mussten am Montag entscheiden, ob sie das Projekt grundsätzlich befürworten. Während der Sitzung zeigten sie sich allerdings skeptisch. Vor allem der Dritte Bürgermeister Gerhard Edler von der Bürgergemeinschaft war überrumpelt: „Photovoltaik ist ja eine gute Sache. Wir wollten aber erst ein Konzept festlegen, wo in der Gemeinde wir die Anlagen haben wollen.“ Er sprach sich dafür aus, sich nach dem Donaumoosentwicklungskonzept zu richten. Das heißt im Klartext: Photovoltaik-Anlagen sollten vor allem auf Flächen entstehen, die keinen landwirtschaftlichen Nutzen haben. Edler gehe es auch darum, möglichst ein gleiches Recht für alle zu schaffen. „Wenn wir das Projekt befürworten und morgen der nächste eine PV-Anlage bauen will, müssen wir auch wieder zustimmen.“

Unterstützung erhielt er während der Sitzung von seinem Parteikollegen Jürgen Bolleininger, selbst Landwirt. „Ich sehe es kritisch, wenn immer mehr landwirtschaftliche Flächen wegfallen.“ Baur entgegnete, dass eine Biogas-Anlage 40 Hektar bräuchte, um den Ertrag einer ein Hektar großen PV-Anlage zu erwirtschaften. Josef Kraus (FW) fand das Projekt gut: „Jeder spricht von der Energiewende. Warum beginnen wir nicht damit?“ Wenn man die Anlage eingrüne und sie damit unscheinbar wäre, habe er kein Problem damit.

Um das Projekt auf den Weg zu bringen, fehlte der breite Konsens im Gemeinderat. Deshalb schlug Bürgermeister Heinrich Seißler (FW) vor, das Thema zu vertagen. Nun will sich das Gremium Gedanken machen, wo im Gemeindegebiet überhaupt PV-Anlagen entstehen sollen. Dass Anlagen kommen sollen, da waren sich die Räte einig.