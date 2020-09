vor 21 Min.

Er hat 810 Kilometer erflogen

Wolfgang Hesche (r.), Vorsitzender der Fluggruppe Neuburg e.V., überreicht Sebastian Rönz den Pokal für die meisten erflogenen Kilometer in Vereinssegelflugzeugen. Er erreichte bei vier Flügen eine Strecke von 810 Kilometer.

Normalerweise findet die Jahresversammlung der Fluggruppe Neuburg im März statt. Dieses Mal war sie coronabedingt später

Von Manfred Dittenhofer

Eigentlich hätte die Jahreshauptversammlung der Fluggruppe Neuburg e.V. bereits im März stattfinden sollen. Aber in diesem Jahr ist coronabedingt alles etwas anders. Erstmals trafen sich die Flugsportler erst im September zu ihrer Versammlung und zum ersten Mal auch in der Fliegerwerkstatt. Dort konnten die Mitglieder des Vereins die Hygiene- und Abstandsregeln leichter einhalten.

Erster Vorsitzender Wolfgang Hesche hatte einiges zu berichten, vom Vorjahr genauso wie von der zu Ende gehenden Saison. Das einzige Motorflugzeug der Fluggruppe Neuburg, die blau-weiße Robin DR300, sammelte 2019 nur 43 Flugstunden. Aufgrund des teuren Unterhalts und der geringen Flugleistung wird sich die Fluggruppe Neuburg von diesem Flugzeug trennen. Der Vereinsvorstand bedauerte zwar, dass dann keine viersitzigen Passagierflüge mehr möglich seien, die Maschine koste aber einfach zu viel. Sie gehört seit 1975 zum fliegenden Inventar der Fluggruppe und wird auch als Schleppflugzeug genutzt. Zum Schleppen der Segelflugzeuge dienen zukünftig die Ultraleichtflugzeuge des Vereins. Unter anderem wurde dafür bereits eine Eurostart EV 97 angeschafft.

Die Spartenleiter enthüllten interessante Details aus den Statistiken. So stellte man fest, dass einige Mitglieder deutlich mehr Arbeitsleistung als Flugleistung in den Verein einbringen. Auch ein Pokal wurde bei der Jahreshauptversammlung verliehen. Für die größte Jahresgesamtleistung überreichte der erste Vorsitzende den „Pott“ an Sebastian Rönz. Der hatte mit vier Wertungsflügen im Segelflug auf Vereinsflugzeugen insgesamt 810 Kilometer erflogen. Für ihre zehnjährige Vereinsmitgliedschaft bekamen Bernd Unger und Karl Dengler die Vereinsnadel überreicht.

