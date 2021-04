10:41 Uhr

Er wurde bewusstlos: 88-jähriger Fahrer verursacht Unfall in Geisenfeld

Nachdem er bewusstlos wurde, hat ein 88-Jähriger in Geisenfeld einen Unfall verursacht.

Ein 88 Jahre alter Mann verlor beim Autofahren das Bewusstsein - er kollidierte mit anderen Autos und kam erst in einem Grundstück in Geisenfeld zum Stehen. Was war die Ursache?

Ein 88-Jähriger aus Wolnzach war am Dienstagabend, 13. April, auf der Regensburger Straße in Geisenfeld stadteinwärts unterwegs. Hierbei kam er laut Polizei auf die Gegenfahrbahn und touchierte die entgegenkommenden Wagen eines 44-Jährigen aus Geisenfeld und eines 53-Jährigen aus Premnitz. Anschließend kam der Wolnzacher mit hoher Geschwindigkeit nach links von der Straße ab und fuhr in das Anwesen eines Anliegers der Regensburger Straße. Hierbei durchbrach er das Einfahrtstor und kam erst aufgrund einer Kollision mit einem großen Stein zum Stehen. Unfall nach Bewusstlosigkeit in Geisenfeld: Mann musste in ein Krankenhaus Der Wolnzacher wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde mit dem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrer der beiden entgegenkommenden Fahrzeuge wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug des Wolnzachers und des Premnitzers waren nicht mehr fahrbereit und mussten Abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 11.500 Euro. Unfallursächlich durfte eine Erkrankung des Wolnzachers gewesen sein, die zur kurzfristigen Bewusstlosigkeit während der Fahrt geführt hat. Gegen den Wolnzacher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher Mängel eingeleitet. (nr) Lesen Sie dazu auch: Fall von Tierquälerei: Wer schießt in Neuburg auf eine Elster?

