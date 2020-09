vor 60 Min.

Erfolg für Kripo Ingolstadt: Tatverdächtiger nach Raub in Haft

Gegen einen 67-jährigen Tatverdächtigen ist nach schwerem Raub nun ein Haftbefehl erlassen worden. Er hatte im September eine 84-Jährige überfallen und verletzt.

Wie berichtet wurde am 9. September dieses Jahres eine 84-jährige Autofahrerin Opfer eines schweren Raubes. Sie hatten den Täter als Anhalter mitgenommen. Dieser überfiel die Seniorin dann in ihrem Fahrzeug und ließ sie verletzt zurück. Wie die Kriminalpolizei weiter mitteilte, war die Frau von dem Anhalter unter einem Vorwand gebeten worden, die Staatsstraße 2084 in der Nähe von Oberweilenbach zu verlassen und auf einen Forstweg einzubiegen.

Dort schlug der Täter seinem Opfer mit einem Gegenstand auf den Kopf, ließ es bewusstlos zurück und flüchtete mit dem Fahrzeug der Seniorin.

Erfolg für die Ermittlungsgruppe aus Ingolstadt

Aufgrund der Schwere der Tat wurde eine sechsköpfige Ermittlungsgruppe bei der KPI Ingolstadt gegründet. Letztendlich führte die akribische Ermittlungsarbeit zu einem Erfolg.

Die Spurenlage am Tatort und am Fahrzeug der Rentnerin führte die Ermittler zu einem 67-jähriger Augsburger. In enger Zusammenarbeit mit Kräften der Polizeipräsidien München und Schwaben Nord, sowie dem BLKA konnte der Tatverdächtige gestern in München durch die KPI Ingolstadt festgenommen werden.

Der bereits mehrfach vorbestrafte Mann wurde heute Vormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt dem Haftrichter am Amtsgericht Neuburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen schweren Raubes. Der 67-jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (nr)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen