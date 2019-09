vor 34 Min.

Erfolgreiche Rettung aus dem Wehrfeld

Uniper und die Feuerwehren aus Bertoldsheim und Rennertshofen probten den Ernstfall. Die Übung klappte reibungslos – im Gegensatz zum Verkehr über die derzeit einspurige Brücke. Denn fast alle Autofahrer sind zu schnell

Von Michael Geyer

„Ein Leichtverletzter und ein nicht ansprechbarer Schwerverletzter liegen auf der untersten Ebene in der Einhausung des trockengelegten Wehrfeldes Nummer 1 des Bertoldsheimer Laufwasserkraftwerkes“ – so stellte Kreisbrandinspektor Alois Speth, der seit Anfang September die Nachfolge des verstorbenen Klaus Peter Stark angetreten hat, den 32 Einsatzkräften das Übungsszenario vor. Mit vier Fahrzeugen waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Bertoldsheim und Rennertshofen ausgerückt.

Derzeit laufen am Wehrfeld die Ertüchtigungsarbeiten, die auch eine komplette Erneuerung des Anstrichs an den Metallteilen des Wehrverschlusses vorsehen. Damit die Arbeit im Trockenen verrichtet werden kann, wurde das gesamte Wehrfeld mit Dammtafeln abgedichtet. Außerdem war es notwendig, den Arbeitsbereich mit einer Einhausung hermetisch abzuschließen, weil der alte Anstrich Asbest und PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) enthält und der giftige Staub beider Stoffe beim Abstrahlen frei würde. Auf vier Etagen verteilt sich der Arbeitsbereich. Über Treppen gelangt man sechs Meter in die Tiefe. Außerdem ließ Projektleiter Thomas Stoll vom Kraftwerksbetreiber Uniper einen Rettungsschacht mit einbauen, der im Notfall den Rettungskräften die Bergung von Verunglückten vereinfacht.

Nachdem sich die Gruppenführer ein Bild von der Lage gemacht hatten, rückten die Rettungskräfte an. Die First Responder stabilisierten die Verunglückten, die von zwei Dummys dargestellt wurden. Der Leichtverletzte konnte mit einer Tuchtrage über die Treppe nach oben gebracht werden. Der Schwerverletzte wurde in eine Korbschleiftrage gelegt, mit Gurten gesichert und mit Hilfe eines Aufzugs über den Rettungsschacht nach oben gebracht. Innerhalb einer Viertelstunde hatten die beiden Wehren ihren Auftrag erfüllt. Die Beobachter waren zufrieden. „So ein Szenario hat man nicht jeden Tag. Sie haben es prima gemacht. Es ging nicht um Zeit, denn die Sicherheit geht bei solchen Einsätzen vor Geschwindigkeit“, lobte Kreisbrandinspektor Gerhard Pichler die Wehren.

Auch Projektleiter Thomas Stoll freute sich, dass alles so gut geklappt hat und lud zu einer Brotzeit ein. Doch hat er auch Sorgen: „Die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h bei dem derzeit einspurigen, von einer Ampel geregelten Verkehr auf der Brücke wird so gut wie nie eingehalten“, sagte er. Ein Zeitmessgerät zeigt den Verkehrsteilnehmern die aktuelle Geschwindigkeit an, zeichnet aber auch alles auf. Till Vesper, Projektleiter für Bauherrenpflichten, verdeutlicht die Situation: „99,6 Prozent fahren zu schnell. 85 Prozent fahren mit bis zu 55 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Brücke beträgt 48 km/h. Von Burgheim kommend fuhr einer 142 km/h, von Bertoldsheim her ein anderer 119 km/h.“

Stoll sieht unter diesen Bedingungen die Sicherheit der Arbeiter auf der Brücke gefährdet. Er mahnt zur Vernunft und bittet heute schon um Verständnis für die notwendigen Sperrungen, die in Bergheim ab Ende Dezember und den folgenden Monaten fällig werden, wenn dort ein Wehrfeld überarbeitet wird. Denn in Bergheim herrscht viel mehr Verkehr als auf der Bertoldsheimer Brücke, Umleitungen sind dann unvermeidlich.

Themen folgen