Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Ingolstadt: Wahlergebnisse zu OB- und Stadtrat-Wahl

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Ingolstadt: Die Wahlergebnisse zur OB- und Stadtrat-Wahl finden Sie in diesem Artikel.

Wie fallen die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Ingolstadt aus? Hier finden Sie ab dem 15. März die Wahlergebnisse der OB- und Stadtrat-Wahl.

In Ingolstadt geht es am 15. März um die OB- und Stadtrat-Wahl. Die Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Bayern sollen noch am Abend feststehen. Sobald das der Fall ist, erfahren Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel:

Aktuelle Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Ingolstadt: Stadtrat- und OB-Wahl

Von 8 bis 18 Uhr haben die Wahllokale bei der Kommunalwahl in Ingolstadt geöffnet. Danach beginnt sofort die Auszählung. Wenn die Wahlergebnisse ermittelt sind, finden Sie sie hier:

Wir veröffentlichen die Ergebnisse zur OB- und Stadtrat-Wahl in Ingolstadt an dieser Stelle.

Der amtierende Oberbürgermeister Christian Lösel hat viele Kontrahenten bei der Wahl 2020. Hier geben wir einen Überblick über die OB-Kandidaten in Ingolstadt:

Christian Lösel ( CSU )

( ) Christian Scharpf ( SPD )

( ) Petra Kleine (Grüne)

(Grüne) Hans Stachel ( Freie Wähler )

( ) Jürgen Köhler (UDI)

(UDI) Raimund Köstler ( ÖDP )

( ) Christian Lange (BGI)

(BGI) Christian Pauling ( Die Linke )

( ) Jakob Schäuble ( FDP )

Außerdem haben sich viele Kandidaten für den Gemeinderat in Ingolstadt aufstellen lassen. Dieser umfasst 50 Sitze.

Ergebnis zu Bürgermeister- und Stadtratswahl: Das waren die Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Ingolstadt

Bei der vergangenen Kommunalwahl in Ingolstadt im Jahr 2014 hatte Christian Lösel von der CSU die Oberbürgermeister-Wahl gewonnen. Das waren damals die Ergebnisse der Stadtratswahl:

CSU : 22 Sitze

: 22 Sitze SPD : 10 Sitze

: 10 Sitze Grüne: 5 Sitze

Freie Wähler : 5 Sitze

: 5 Sitze ÖDP : 2 Sitze

: 2 Sitze Linke: 2 Sitze

Bürgergemeinschaft: 2 Sitze

FDP : 1 Sitz

: 1 Sitz REP : 1 Sitz

