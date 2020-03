vor 34 Min.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Neuburg: Stadtrat- und OB-Wahl

Nach der Kommunalwahl 2020 in Neuburg/Donau finden Sie die Wahlergebnisse für Stadtrat- und OB-Wahl bei uns. Wer wird am 15. März 2020 Oberbürgermeister?

Von Daniel Flemm

In Neuburg an der Donau stehen bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern am 15. März wichtige Entscheidungen an. Die Wähler in der oberbayerischen Stadt bestimmen sowohl einen neuen Stadtrat als auch einen neuen Oberbürgermeister (OB). Die Wahlergebnisse werden voraussichtlich am Abend vorliegen. Sobald sie feststehen, finden Sie die Ergebnisse hier in diesem Artikel.

Stadtrat- und OB-Wahl in Neuburg an der Donau: Aktuelle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020

Die Wahlberechtigten unter den 30.000 Einwohnern Neuburgs sind am 15. März 2020 zwischen 8 und 18 Uhr aufgerufen, an die Wahlurnen zu kommen - vorausgesetzt, sie haben nicht an der Briefwahl teilgenommen, die in diesem Jahr einen Teilnehmerrekord verzeichnen konnte.

Die aktuellen Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 liegen gegen Abend vor. Nach dem Urnengang werden die Stimmen ausgezählt. Sobald die Ergebnisse bekannt sind, aktualisieren wir diesen Artikel:

Wir veröffentlichen die Ergebnisse zur OB- und Stadtrat-Wahl in Neuburg an der Donau an dieser Stelle.

Das Kandidatenfeld im Kampf um den Posten des Oberbürgermeisters ist groß wie nie: Sechs Kandidaten wollen den Chefsessel der Großen Kreisstadt erobern. Amtsinhaber Bernhard Gmehling (CSU), selbst seit 2002 im Amt, bekommt es mit Gerhard Schoder (Grüne), Florian Herold (Freie Wähler), Bernd Schneider (SPD), Michael Wittmair (Die Linke) und Frank Thonig (Wählerinitiave Neuburg/Donau WIND) zu tun.

Um die 30 Sitze im Neuburger Stadtrat bewerben sich insgesamt acht Listen: Neben CSU, SPD, Grünen, der Linken, Freie Wählern und WIND nehmen auch AfD und FDP an der Wahl teil.

Ergebnis der OB- und Stadtratswahl: Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Neuburg/Donau

Bei der Kommunalwahl 2014 hatte sich Bernhard Gmehling (CSU) eine dritte Amtszeit gesichert. Der ehemalige Richter am Amtsgericht regiert seit 2002 als Oberbürgermeister.

Das war das Ergebnis der vergangenen Stadtrat-Wahl in Neuburg/Donau:

CSU : 14 Sitze

: 14 Sitze Freie Wähler : 7 Sitze

: 7 Sitze SPD : 5 Sitze

: 5 Sitze FDP : 2 Sitze

: 2 Sitze Grüne: 2 Sitze

