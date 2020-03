vor 34 Min.

Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Ingolstadt: Wahlergebnisse zu OB- und Stadtrat-Wahl

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Ingolstadt: Die Wahlergebnisse zur OB- und Stadtrat-Wahl finden Sie in diesem Artikel.

Wie fallen die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Ingolstadt aus? Hier finden Sie ab dem 15. März die Wahlergebnisse der OB- und Stadtrat-Wahl.

Von Sascha Geldermann

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

In Ingolstadt geht es am 15. März um die OB- und Stadtrat-Wahl. Die Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Bayern sollen noch am Abend feststehen. Sobald das der Fall ist, erfahren Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel:

Aktuelle Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Ingolstadt: Stadtrat- und OB-Wahl

Von 8 bis 18 Uhr haben die Wahllokale bei der Kommunalwahl in Ingolstadt geöffnet. Danach beginnt sofort die Auszählung. Wenn die Wahlergebnisse ermittelt sind, finden Sie sie hier:

Wenn bei der Bürgermeister-Wahl keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, müssen die beiden mit den besten Ergebnissen am 29. März in die Stichwahl.

Der amtierende Oberbürgermeister Christian Lösel hat viele Kontrahenten bei der Wahl 2020. Hier geben wir einen Überblick über die OB-Kandidaten in Ingolstadt:

Christian Lösel ( CSU )

( ) Christian Scharpf ( SPD )

( ) Petra Kleine (Grüne)

(Grüne) Hans Stachel ( Freie Wähler )

( ) Jürgen Köhler (UDI)

(UDI) Raimund Köstler ( ÖDP )

( ) Christian Lange (BGI)

(BGI) Christian Pauling ( Die Linke )

( ) Jakob Schäuble ( FDP )

Außerdem haben sich viele Kandidaten für den Gemeinderat in Ingolstadt aufstellen lassen. Dieser umfasst 50 Sitze.

Ergebnis zu Bürgermeister- und Stadtratswahl: Das waren die Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Ingolstadt

Bei der vergangenen Kommunalwahl in Ingolstadt im Jahr 2014 hatte Christian Lösel von der CSU die Oberbürgermeister-Wahl gewonnen. Das waren damals die Ergebnisse der Stadtratswahl:

CSU : 22 Sitze

: 22 Sitze SPD : 10 Sitze

: 10 Sitze Grüne: 5 Sitze

Freie Wähler : 5 Sitze

: 5 Sitze ÖDP : 2 Sitze

: 2 Sitze Linke: 2 Sitze

Bürgergemeinschaft: 2 Sitze

FDP : 1 Sitz

: 1 Sitz REP : 1 Sitz

Hier finden Sie unsere wichtigsten Artikel zur Kommunalwahl 2020 in Bayern. (sge)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen