Erlebnisführung „Illuminaten“

Unter dem Titel Jesuiten, Illuminaten und die „Sau von Ingolstadt“ beschäftigt sich der rund einstündige Rundgang seit 2009 mit dem Themenkomplex des 1776 in Ingolstadt gegründeten Geheimbundes der Illuminaten. Nächste Erlebnisführung ist am morgigen Sonntag um 17.23 Uhr.

Vergessen sie Dan Brown, die Zahl 23 und weitere Mythen, die sich rund um die Organisation ranken. Auf seriösem historischen Fundament sollen die geschichtlichen Hintergründe näher beleuchtet werden – verständlich und populär-wissenschaftlich aufbereitet.

Der Führer in historischem Kostüm ist selbst ein Illuminat (wer, das wird erst am Ende der Führung aufgelöst), an den Stationen absolvieren verschiedene Persönlichkeiten aus der Geschichte ihre Auftritte: die Opponenten Martin Luther und Johannes Eck etwa, Jesuitenpater Petrus Canisius, Illuminaten-Gründer Adam Weishaupt und Freiherr von Knigge, der den Aufbau des Ordens entscheidend vorantrieb. Die weiteren Termine 2021 (Beginn jeweils um 17.23 Uhr): jeweils Sonntag, 11. Juli, 29. August, 19. September und 10. Oktober. (nr)

und Treffpunkt Karten für 10,50 Euro gibt es im Vorverkauf in der Tourist Info am Rathausplatz oder im Internet unter www.illuminat.in. Restkarten an der Tageskasse vor Ort (Beginn Bergbräustraße, Durchgang Prof.-Fleischmann-Halle: zwischen Tiefgarage Münster und Orbansaal).

Infos über die Corona-Vorgaben unter

www.ingolstadt-erleben.de/corona