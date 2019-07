vor 17 Min.

Erneuerbare Energien: Strom zapfen in Unterhausen

Plus Das Neubaugebiet Hülläcker bietet ein Gesamtenergiekonzept inklusive E-Mobilität. Welchen Einfluss die Kooperation mit den Stadtwerken auf das Projekt hat.

Von Manfred Dittenhofer

Noch steht im Neubaugebiet Hülläcker im Oberhausener Ortsteil Unterhausen kein Haus. Die Leitungen für Wasser, Kanal, Strom und Nahwärme aber sind schon verlegt. Die Straßen sind zum Teil geteert. Und einsam steht eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge im Baugebiet. Die wurde am Donnerstag offiziell von Erdgas Schwaben und der Gemeinde in Betrieb genommen. Sie gehört zu einem Gesamtkonzept der Energieversorgung in dem Neubaugebiet.

Hülläcker – das Neubaugebiet steht für einen neuen Weg, den die Gemeinde erstmals gegangen ist. Und auch für Erdgas Schwaben stellt es eine erstmalige Erweiterung des Geschäftsfeldes dar. Zuguterletzt haben auch die Stadtwerke Neuburg neue Erfahrungen sammeln können. Dazu aber später mehr. Hülläcker: Stromnetz ist schon ausgebaut Erdgasschwaben hatte Oberhausen das gesamte Neubau-Areal Hülläcker abgekauft und die Erschließung und Vermarktung übernommen. Wie Geschäftsführer Markus Last betonte, ging das Energieunternehmen aus Augsburg erstmals diesen Weg. Das Gesamtkonzept der Versorgung aus einer Hand. Dieses Konzept sieht natürlich eine Versorgung mit Wärme aus Erdgas vor. Aber nicht jedes einzelne Haus muss einen Brenner anschaffen. Vielmehr können sich die Immobilienbesitzer an ein zentrales Blockheizkraftwerk anschließen und mit Wärme versorgen lassen. Für die geplanten Mehrfamilienhäuser ist dieser Wärmeanschluss verpflichtend. Die Bauherren der Einzelhäuser können frei entscheiden. Und auch bei der Stromversorgung können Photovoltaikanlagen eingeplant und mit der Stromversorgung durch Erdgas Schwaben gegengerechnet werden. Geht es nach dem Augsburger Unternehmen, entsteht in Unterhausen ein Neubauviertel, das die dort benötigte elektrische Energie auf den eigenen Dächern selbst erzeugt. Wer dann noch ein E-Auto besitzt, kommt in den Genuss der gerade eröffneten Ladestation – oder hat selbst eine in der Garage. Das Stromnetz ist auf jeden Fall schon mal entsprechend ausgelegt. Uwe Sommer, bei Erdgas Schwaben Projektleiter für das Neubaugebiet, zählte die Fakten zu Hülläcker auf. 39 Einzelhausparzellen und elf Mehrfamilienhäuser werden am nordwestlichen Rand von Unterhausen entstehen, insgesamt rund 100 Wohneinheiten. Bis auf zwei Parzellen für Mehrfamilienhäuser sind alle Grundstücke bereits verkauft. Hülläcker: Baustelle ist in fünf Wochen abgeschlossen Zehn Kilometer Ver- und Entsorgungsleitungen wurden verlegt. Dabei hatten die Neuburger Stadtwerke einen entscheidenden Anteil. Die nämlich wurden von Erdgas Schwaben beauftragt, nicht nur die Wasserleitungen und den Kanal zu verlegen, sondern auch gleich das Nahwärmenetz und die Stromversorgung einzubringen. Ein Synergieeffekt, der sich für alle Beteiligten auch finanziell vorteilhaft auswirkt, wie Last bestätigte. Ernst Reng, Bereichsleiter bei den Stadtwerken, sah die Kooperation als Glücksfall. Die Stadtwerke seien bereits Wasserversorger für Oberhausen. Dass neben den Wasserleitungen auch gleich die restliche Versorgung gelegt werden konnte, zeigt eine mögliche Erweiterung des Geschäftsfeldes für die Stadtwerke auf. Im Neubaugebiet Hülläcker gehen derzeit die Erschließungsarbeiten ihrem Ende entgegen. Sommer rechnet damit, dass die Baustelle in rund fünf Wochen abgeschlossen sein wird. Erdgas Schwaben erhofft sich von der Generalunternehmerschaft einen positiven Kundeneffekt. Denn bereits bei Kauf der Grundstücke erfahre der Bauherr von dem Energiekonzept im Baugebiet. Beim Erdgas, das Kerngeschäft des Augsburger Unternehmens, wird angestrebt, den Biogasanteil weiter zu erhöhen. Über neue Technologien, wie die Brennstoffzellentechnik, wird ebenfalls beraten. Außerdem wird auch die Stromversorgung mittels PV-Anlagen auf dem eigenen Dach angeboten. Erdgas Schwaben sieht sich als Partner der Gesamtversorgung und bietet alles aus einer Hand.

