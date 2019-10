Ernte: Apfelbäume sind ausgepowert

Plus Nach dem Apfel-Rekordjahr sind die Erträge heuer deutlich geringer. Auch die Qualität lässt zu wünschen übrig, was sich wohl bei der Lagerung zeigen wird.

Könnten Bäume sprechen, wäre im vergangenen Sommer wohl ein lautstarkes Ächzen quer durch den Landkreis zu hören gewesen. Unter der Last ihrer Früchte bogen sich die Äpfelbäume. So mancher Gartenbesitzer wusste kaum mehr, wie er den üppigen Erträgen Herr werden sollte. Es wurde gesaftet, eingekocht, gedörrt, gebacken und verschenkt, was das Zeug hielt – und trotzdem blieben mancherorts noch viele Äpfel am Baum hängen, weil man nicht mehr wusste, wohin damit.

Dass sich eine solche Rekordernte dieses Jahr nicht wiederholen würde, war allen klar. „Die Bäume hatten sich ausgepowert“, sagt Kreisfachberaterin Sabine Baues-Pommer. Deshalb war zu erwarten, dass die Ernte dieses Jahr geringer ausfallen würde. Und so war es dann auch: Die Äpfelbäume im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hätten in diesem Sommer nicht nur weniger Früchte getragen, sondern seien darüber hinaus nicht von besonderer Qualität gewesen, erklärt Sabine Baues-Pommer. Viele Äpfel, die allsamt heuer kleiner ausgefallen seien, hätten bereits am Baum gefault oder braune Stellen im Fruchtfleisch gezeigt. „Das ist ein deutliches Zeichen der Erschöpfung und auch der Trockenheit.“ Sie vermutet, dass sich die mindere Qualität auch bei den Lageräpfeln zeigen wird, indem sie früher zusammenbrechen, sprich kaputt gehen werden.

Apfelernte: Klimawandel zeigt sich

Sabine Baues-Pommer geht aber davon aus, dass die meisten Äpfel wegen ihrer Makel in diesem Jahr in der Saftpresse gelandet sind. Neben einigen kleinen Mostereien im Landkreis, die von Gartenbauvereinen betrieben werden, erzeugt den meisten Saft die Kelterei Heckl in Ehekirchen. Firmenchefin Christa Heckl schätzt, dass dieses Jahr etwa nur ein Fünftel der Menge von 2018 zu Saft verarbeitet wurde. Die Qualitätseinbußen der Früchte spiegeln sich nach ihren Worten auch am Geschmack des Apfelsaftes wieder. „Er schmeckt insgesamt fader“, sagt sie, was hauptsächlich am geringen Säuregehalt der Früchte liegen würde. Denn die gebe dem Saft den „Körper“, sprich einen vollmundigen Geschmack. Noch bis zum morgigen Mittwoch nimmt die Kelterei Äpfel an, dann ist Schluss. Der Saft landet in Ehekirchen übrigens „zu 99 Prozent“ in Mehrwegflaschen. Christa Heckl gibt offen zu, dass sie kein Fan der Bag-in-Box-Verpackungen ist. Die Plastikblasen in den Kartons seien ihrer Meinung nach weder zeitgemäß noch gesundheitlich unbedenklich.

Der Klimawandel zeigt sich übrigens auch bei der Apfelernte. „Die Ernte beginnt mittlerweile rund zwei bis drei Wochen früher als noch vor etwa 30 Jahren“, weiß Sabine Baues-Pommer. Das habe auch Auswirkungen auf die Fruchtqualität und Lagerfähigkeit der Äpfel, was vor allem in den letzten fünf, sechs Jahren besonders spürbar gewesen sei.