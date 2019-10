Erntedankteppich: Wo jedes Körnchen seinen Platz hat

Plus Irmgard Eichlinger aus Lichtenau gestaltet seit 18 Jahren den Erntedankteppich für die örtliche Pfarrkirche. Ein Besuch in ihrer „Kreativ-Garage“.

Bohne für Bohne entstehen die Umrisse des ausgeplünderten Mannes und des Samaritaners, der sich fürsorglich über ihn beugt. An seiner Hand führt er einen Esel, im Hintergrund ist ein Tempeldiener in einem langen Gewand zu erkennen, der den schwer verletzten Mann im Vorbeigehen ebenso ignoriert hat wie der Priester vor ihm. Noch sind es nur schwarze Linien, die auf der 2 x 1,70 Meter großen Pressspanplatte zu erkennen sind. Doch schon bald werden sich die Zwischenräume füllen, und dann wird das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter Gestalt annehmen.

Es ist eine Sisyphusarbeit, die Irmgard Eichlinger und ihre Töchter Kathrin Eigner (33) und Martina Schnepf (31) jedes Jahr aufs Neue bewerkstelligen. Seit 18 Jahren gestaltet die 52-Jährige aus Lichtenau den Erntedankteppich für die örtliche Kirche, und seit 18 Jahren lässt sie sich jedes Jahr ein neues Motiv einfallen. „Mittlerweile wird es immer schwieriger, ein passendes Bild zu finden“, sagt sie. Denn für einen Erntedankteppich eignet sich nicht jedes Motiv: Es muss klare Linien haben, es darf nicht zu kleinteilig sein und es muss auf die Spanplatte passen – denn die ist exakt auf die Größe des Altars zugeschnitten.

Die Zwischenräume werden mit flüssigem Kleister betupft, bevor die Körner akkurat platziert werden. Bild: Claudia Stegmann

Die Arbeit für den Körnerteppich beginnt vier Wochen vor Erntedank

Vier Wochen vor dem Erntedankfest beginnt für Irmgard Eichlinger und ihre Töchter die Arbeit. Mithilfe eines Tageslichtprojektors projiziert Kathrin Eigner das Bild auf die Platte und zeichnet die Umrisse nach. Dann beginnt der aufwendigste Teil der Arbeit: Auf die Linien werden schwarze Bohnen geklebt – und zwar nicht irgendwie, sondern in Reih’ und Glied. „An der Seite jeder Bohne ist ein kleiner weißer Punkt. Der muss immer in dieselbe Richtung zeigen, sonst passt es nicht“, erklärt Irmgard Eichlinger. Etwa eine Stunde lang können sie die Bohnen aneinanderlegen, dann machen sie eine Pause. Denn ständig tief gebeugt über der Spanplatte braucht der Rücken einfach mal eine Pause.

Wenn die Umrisse gelegt sind, geht es ans Ausfüllen der Zwischenräume. 71 Getreidesorten, Hülsenfrüchte, Körner, Kräuter und Gewürze hat Irmgard Eichlinger über die Jahre ausgemacht und für gut befunden. Denn nicht alle Produkte eignen sich gleich gut für einen Körnerteppich. Maismehl etwa quillt auf dem flüssigen Kleber auf,Maiskörner sind feuchtigkeitsanfällig und schimmeln leicht. Doch auf dem Tisch neben der Spanplatte stehen jede Menge Gläser und Behältnisse, in denen bewährte „Füllmaterialien“ liegen: darunter sind Hülsenfrüchte in allen Farben und Formen, Erbsen, Weizenkleie, Quinoa, roter Senfsamen, Mohn, Kürbiskerne, Chiliflocken, getrocknete Kräuter und Gewürzmischungen, aus denen mitunter ein kräftiger Knoblauchgeruch entweicht. „Das dünstet bis zum Erntedankfest aus“, wissen Irmgard Eichlinger und ihre Tochter aus Erfahrung.

Irmgard Eichlinger und ihre Tochter Kathrin Eigner haben den Anspruch, möglichst viele unterschiedliche Körner, Getreidearten und Gewürze für ihren Erntedankteppich zu verwenden. Bild: Claudia Stegmann

Die Materialien für den Körnerteppich müssen feuchtigkeitsresistent sein

An Materialien mangelt es also nicht, wohl aber an der Farbenvielfalt. Für das lilafarbene Gewand des Leviten im Hintergrund zum Beispiel haben sie im Augenblick noch nichts Passendes zur Hand. Doch sie wissen bereits, wo sie es herbekommen. „In einem Garten in Lichtenau haben wir einen Strauch gesehen, an dem kleine lilafarbene Kügelchen wachsen“, weiß Kathrin Eigner. Mit der Gartenbesitzerin haben sie noch nicht gesprochen, doch für beide ist klar: An den unbekannten Blüten führt kein Weg vorbei!

An die 60 verschiedenen Gewürze, Körner und Getreidesorten werden am Ende auf dem Bild verarbeitet sein, etwa 80 Arbeitsstunden stecken dann in dem Werk. Ein finaler Klebstoff-Überzug sorgt dafür, dass die Materialien auch dann noch an Ort und Stelle bleiben, wenn der Körnerteppich vor dem Altar aufgestellt wird. Davor gilt es allerdings, ihn sicher in die Kirche zu bringen, denn so einen Schrecken wie im vergangenen Jahr will sie heuer nicht noch einmal erleben. Beim Manövrieren durch die Kirchenpforte am Tag vor dem Erntedanksonntag stießen ihr Mann und ihr Schwiegersohn mit der Spanplatte gegen den Türrahmen. Einem von beiden kam die Platte aus und knallte auf den Boden – mit dem Ergebnis, dass ein Teil der „Schöpfung“ wie loser Sand wegrutschte. Auf den ersten Schock kam die Panik: Können wir das Bild noch retten? Denn nicht nur das Körnerlegen kostet Zeit, sondern auch das Trocknen des Klebers. An die übliche Methode war also nicht zu denken, stattdessen war Improvisation gefragt. Unter allen Klebevarianten entpuppte sich Haarspray als beste Lösung. „Drei Wetter Taft hat’s gerettet!“, erzählt Kathrin Eigner und lacht.

Der Erntedankteppich zeigt dieses Jahr den Barmherzigen Samariter

„Der barmherzige Samariter“ ist mittlerweile das 19. Motiv eines Erntedankteppichs, das Irmgard Eichlinger angefertigt hat. Sie ist eine von ganz wenigen im Landkreis, die sich diese Mühe noch machen. Dazu kommt der üppige Erntedankaltar, den sie überwiegend mit Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten gestaltet. „Natürlich sage ich immer wieder mal: Jetzt mag ich nicht mehr“, gibt die passionierte Hobbygärtnerin zu, die sich nicht nur das ganze Jahr über um den Blumenschmuck in der Lichtenauer Kirche kümmert, sondern zusammen mit ihrem Mann auch den Bibelgarten gestaltet und pflegt. Doch ernst war es ihr mit dieser Aussage bislang noch nie. „Ein paar Jahre mache ich schon noch“, sagt sie und platziert mit einem Holzstäbchen rein säuberlich die Erbsen an die richtige Stelle.

Der Körnerteppich liegt ab dem kommenden Wochenende bis zum 13. Oktober in der St.-Johannes-Baptist-Kirche in Lichtenau.