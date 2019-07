vor 6 Min.

Erschließungsbeiträge gemindert

Am Feldkirchener Siedlerweg und an der Nußschütt in Joshofen haben Anlieger noch keine Erschließungsgebühren bezahlt. Jetzt kommt die Rechnung – allerdings mit Rabatt

Von Gloria Geissler

Es ist wahrlich eine unschöne Sache. Da leben Menschen seit über 30 Jahren in ihrem Haus im Feldkirchener Siedlerweg und an der Nußschütt in Joshofen, eine Straße führt zu ihrem Grundstück, nur bezahlt haben sie für die Erschließung noch nicht. Bald wird ihnen deswegen eine Rechnung ins Haus flattern. Einige Zehntausend Euro könnten dann fällig werden. Denn die Stadt lässt im Siedlerweg und in Joshofen ein Neubaugebiet entstehen. Die Zufahrtsstraße wird ausgebaut und die Beitragspflicht trifft dann auch die Altanlieger.

Ein Ärgernis für viele Anwohner – nicht nur in Neuburg. Der Gesetzgeber hat deswegen die Möglichkeit geschaffen, dass die Kommunen den Anliegern die Erschließungsbeiträge reduzieren können, sofern seit dem Bau der Straße mindestens 25 Jahre vergangen sind und die Beitragspflicht zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 31. März 2021 entstanden ist.

Einige Anlieger haben Pech

Der Finanzausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Anliegern im Siedlerweg und in Joshofen 50 Prozent Nachlass zu gewähren. Insgesamt rund 225.000 Euro geht der Stadt damit verloren. Die Anlieger in Feldkirchen hatten vergeblich einen Antrag auf 100 Prozent Rabatt gestellt. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sagte: „Ein Vollerlass ist gegen mein Gerechtigkeitsempfinden.“ In Neubaugebieten würden die Erschließungskosten mit 90 Prozent fast voll umgelegt. Aber natürlich sehe er schon ein, dass die Anlieger damals – hätten sie in den 1970er Jahren die Erschließungskosten zahlen müssen – umgerechnet natürlich weniger hätten berappen müssen. In Joshofen sind acht Anlieger betroffen, im Siedlerweg 14. Zufrieden sind die meisten mit dem Erlass von 50 Prozent nicht.

Pech haben die Anlieger am Geißgarten in Neuburgs Norden. Dort ist die Straße schon vor dem Stichtag 1. Januar 2018 fertiggestellt worden. Die Gebühren dürfen deswegen nicht gemindert werden. Familie Walter rechnet deswegen mit Kosten zwischen 20.000 und 30.000 Euro. „Das ist ja Wahnsinn“, sagt Josef Walter.

Gmehling sieht den Schwarzen Peter vom Freistaat den Kommunen zugeschoben: „Wie so oft...“ Der Stadtrat muss aber in jedem Einzelfall noch entscheiden, wenn es so weit ist.

