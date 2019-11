vor 2 Min.

Erschwerte Bedingungen für die Fadenspieler

Am 14. und 15. Dezember im Stadttheater

Es ist wieder soweit: Die Fadenspieler proben das von Edeltraud Schubert verfasste Stück „Der Stern“ dieses Jahr unter erschwerten Bedingungen, doch mit gleichem Elan wie bisher. Sie spielen am 14. und 15. Dezember jeweils um 16 Uhr im Neuburger Stadttheater. Der Vorverkauf läuft nun über die Touristinformation Neuburg unter Telefon 08431/55241 oder über den Bücherturm unter Telefon 08431/642392.

In dem Stück geht es um das Thema Flucht, von dem auch die biblischen Geschichten rund um die Geburt Jesu oft erzählen. Der Wunsch der Königstochter Lara, dem Licht zu folgen, wie auch die Solidarität, sich den Fremden zu öffnen, ihnen Schutz zu gewähren, und selbst dabei Friede zu empfinden, das sind die Kernthemen des Stückes.

Der wissbegierigen kleinen Prinzessin Lara, die jeden Abend gespannt den Nachthimmel beobachtet, fällt eines Nachts ein ganz besonderer Stern auf. Aufgeregt berichtet sie ihren Eltern von diesem Ereignis. Am nächsten Tag eilt die Königsfamilie zur Sterndeuterin Mora. Die weise Frau erklärt ihnen, dass dieser Stern die Geburt eines ganz besonderen Königs ankündigt.

Lara, ihr Vater und ihr Esel Timmi brechen zu einer abenteuerlichen Reise auf, um den neuen König zu sehen, und lassen sich immer vom Licht des besonderen Sterns leiten.

Nachdem sie lange auf dem Meer unterwegs waren, an verschiedenen Ländern vorbeisegelten, führt der Stern sie in die Wüste, wo sie ein besonderes Paar mit einem Neugeborenen treffen, das auf der Flucht ist. Die müden Fremden werden aufgenommen und können mit im Zelt übernachten. Doch mitten in dieser Nacht kommen fremde Krieger und suchen das Kind. … Ob sie das neugeborene Königskind finden? Die wundervolle Geschichte ist für Erwachsene und Kinder ab fünf Jahren geeignet und dauert circa eine Stunde. (nr)