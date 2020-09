vor 51 Min.

Erste Newcastles Ausstellung

Gesucht sind digitale Künstler auch aus Neuburg

Die diesjährige Kulturstadt der Slowakischen Republik Nové Zámky beschäftigt sich unter dem Motto „Schlösser in der Luft“ mit dem Schaffen und Teilen von Ideen und Inspirationen durch Kultur. Wie die Stadtverwaltung Neuburg mitteilt, wird zu diesem Anlass je ein digitaler Künstler aus den 17 offiziellen „Newcastle der Welt“-Städten ausgewählt, der je zwei Werke in einer Ausstellung in Nové Zamky und auf der „Newcastles der Welt“-Webseite präsentieren kann. Die Ausstellung in Nové Zamky startet am Donnerstag, 17. Dezember, und geht bis einschließlich Januar 2021.

Die Ausstellungskuratorin Magdaléna Klobucníková – ehemalige Direktorin der Ernesta Zmetáka Galerie – wählt unter allen Teilnehmern je einen Künstler pro Stadt mit seinen zwei eingesendeten Werken aus. Wobei die Werke nicht aus dem gleichen Bereich stammen müssen.

Gesucht werden digitale Künstler nun auch aus Neuburg, die sich allem widmen, was unter diesen Bereich fällt: Kunst, Fotografie, Film, Animation, Plakatkunst, Pixel Art, Elektronische Musik, digitale Installationen und Konzeptkunst und vieles mehr. Film- und Videobeiträge sollten nicht länger als 15 Minuten sein.

Die Ausstellung selbst untersteht keinem Motto, die Künstler können frei entscheiden. Teilnehmer können sich unter der folgenden Email Adresse informieren und ihre Werke bis spätestens 30. September einreichen: newcastlesoftheworld@gmail.com. Die Organisatoren bitten darum, beim Einreichen den Titel des Werkes, das jeweilige Erstellungsdatum, eine Kurzbeschreibung und weiterführende Informationen zum Künstler mit anzugeben. (nr)