vor 39 Min.

Erste Versammlung im neuen Domizil

Das vergangene Jahr war für die Untermaxfelder Wehr besonders arbeitsreich. Neben ihren Feuerwehreinsätzen haben die Mitglieder auch am neuen Feuerwehrhaus gearbeitet

Nach 118 Jahren hat die Feuerwehr Untermaxfeld ihre Generalversammlung (endlich) wieder in ihren eigenen vier Wänden abhalten dürfen – lang hat’s gedauert. Das könnte man ebenso auf den Bau des neuen Feuerwehrhauses beziehen, das Vorsitzender Herbert Neumeier und Kommandant Georg Bair am liebsten noch 2019 bezogen hätten. Die Versammlung jedenfalls konnte bereits in dem neuen Schulungsraum – wenn auch noch teilweise ohne Türen – abgehalten werden.

„Wir haben immer gesagt, wir machen die Einweihung, sobald der Bau fertig ist“, sagte Neumeier, „aber wir sind noch nicht fertig.“ Mindestens 1700 Arbeitsstunden leistete die Wehr bereits für ihr neues Heim. „Nebenher“ erfolgten 19 Feuerwehreinsätze im vergangenen Jahr sowie rund 1100 Stunden für Fortbildungen und Übungen.

Die gut vorbereiteten Übungen sei man von der Feuerwehr Untermaxfeld gewohnt, so Kreisbrandinspektor Peter Mayer, der ebenso die Unterbringung des neuen Landkreisfahrzeuges (siehe Bild) auf einem der Stellplätze in der neuen Fahrzeughalle als gute Sache betonte.

Im Anschluss wurde Karl Klink für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geehrt, der mit seinen herausragenden Leistungen, insbesondere durch seine Zeit als Kommandant zum Gesicht der Freiwilligen Feuerwehr Untermaxfeld geworden sei, wie Bürgermeister Heinrich Seißler sagte. (nr)

Themen folgen