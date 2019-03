vor 21 Min.

Erster Einsatz gleich am ersten Tag des Jahres

Freiwillige Feuerwehr Untermaxfeld wurde 2018 zu insgesamt 32 Einsätzen gerufen. Dabei wurden unter anderem Brände gelöscht und technische Hilfe bei Unfällen geleistet. Auf was sich die Floriansjünger besonders freuen

Von Xaver Habermeier

Insgesamt 405 Einsatzstunden bei 32 Einsätzen, zu denen sie gerufen wurde, leistete die Freiwillige Feuerwehr Untermaxfeld im Jahr 2018. Um für das vielfältige Einsatzspektrum gerüstet zu sein, absolvierten die Ehrenamtlichen darüber hinaus zahlreiche Übungen, Schulungen und Weiterbildungen mit einer Gesamtdauer von 1616 Stunden. Diese Bilanz zog Kommandant und Kreisbrandrat Georg Bair bei der Mitgliederversammlung. Dabei wurden während des Abends nicht nur Berichte verlesen. Am meisten erfreute die Nachricht über den Baufortschritt vom neuen Feuerwehrhaus für die 320 Mitglieder, das einen richtigen Motivationsschub bildet.

Das Treffen der Floriansjünger wurde im Schützenheim Untermaxfeld durchgeführt, weil das alte Feuerwehrhaus dafür zu wenig Platz bietet. „Aber im nächsten Jahr, da können wir zu solchen Veranstaltungen in das eigene, neue Domizil einladen“, unterstreicht Vorsitzender Herbert Neumeier. Im vergangenen Jahr haben die Wehrleute beim Bau des neuen Feuerwehrhauses kräftig mitgeholfen und bisher 680 Stunden in Eigenleistung erbracht. Der Finanzierungplan für das 1,3 Millionen Euro-Projekt liegt laut Neumeier ebenso im Plan wie die zeitliche Vorgabe. Ende dieses Jahres soll alles fertiggestellt sein. „Aber Einweihung feiern wir erst Anfang 2020, damit kein Stress entsteht“, so der Vereinschef. Anschließend ließ der Redner eine Reihe von Veranstaltungen, erfreuliche Anlässe wie Hochzeiten und Geburtstagsfeiern, aber auch traurige Termine (Beerdigungen), in Kurzform Revue passieren. Es folgten versammlungsobligatorische Tagespunkte, wie der Kassenbericht. Die Jugendwarte Michael Seißler und Roland Aigner deuteten die Aktivitäten von derzeit sechs Mädchen und acht Buben, alle im Alter zwischen zwölf und 18 Jahre, als erfreulich. „Mit Spaß und jugendgerechten Übungen wird der Nachwuchs bei uns an den Feuerwehrdienst herangeführt“, erklärte Seißler.

Anschließend blickte Kreisbrandmeister Georg Bair, der zugleich als Ortskommandant fungiert, auf die 32 Einsätze seiner derzeit 58 aktiven Frauen und Männer zurück. Beispielsweise auf die erste Alarmierung gleich am 1. Januar 2018 beim Brand einer Mülltonne sowie technische Hilfeleistungen bei einer Reihe von Unfällen im Donaumoos. Dazwischen galt es, Brände zu löschen und Einsätze bei Unwetterschäden zu leisten. Dazu kommen noch Sicherheitswachen und sonstige Unterstützungen, etwa beim Hundedrama in Obermaxfeld.

Nach den Berichten setzte Kreisbrandinspektor Klaus-Peter Stark mit der Ehrung von Bürgermeister Heinrich Seißler einen besonderen Akzent. Das Gemeindeoberhaupt leistet seit 40 Jahren aktiven Feuerwehrdienst und erhielt dafür die Staatsehrung in Form von Urkunde und Ehrennadel.

Zudem wurden Erhard Aigner und Johann Schillinger zu Ehrenmitgliedern ernannt.

