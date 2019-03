vor 21 Min.

Erster Solo-Bratscher der Berliner Philharmoniker zu Gast

Am 23. März findet in Neuburg das Frühjahrskonzert des Ensemble del Arte statt. Wo es Karten gibt

Das Frühjahrskonzert des Ensemble del Arte unter der Leitung von Ariel Zuckermann findet am Samstag, 23. März, um 20 Uhr im Kongregationssaal in Neuburg statt. Eine kurze Programmeinführung gibt es um 19.35 Uhr. Die Bratsche steht solistisch im Mittelpunkt bei der Aufführung von Franz Schuberts „Arpeggione-Sonate“ in einer Fassung für Bratsche und Streichorchester. Der Solist des Abends ist Amihai Grosz.

Der erster Solo-Bratscher der Berliner Philharmoniker und Gründungsmitglied des Jerusalem Quartet war schon immer mit einer Vielzahl von musikalischen Einflüssen verbunden. Als Solist wird er geschätzt für eine fast unwillkürliche Romantik und seine unerschütterliche tiefe musikalische Integrität. Amihai Grosz arbeitet als Solist und Kammermusiker mit Künstlern wie Yefim Bronfman, Mitsuko Uchida, Daniel Barenboim, Janine Jansen, Julian Rachlin, Gustavo Gimeno, Tugan Sokhiev und David Geringas zusammen. Er tritt international in Konzerthäusern wie dem Concertgebouw Amsterdam, der Tonhalle Zürich, der Wigmore Hall in London oder der Philharmonie Luxembourg sowie im Rahmen führender Festivals auf, darunter beim Jerusalem Chamber Music Festival, beim Schleswig-Holstein Musik Festival, bei den Festivals von Evian, Verbier und Delft, bei den BBC Proms, beim Internationalen Kammermusikfestival Utrecht und beim West Cork Kammermusikfestival. Amihai Grosz spielt eine Gaspar-da-Salò-Bratsche von 1570, die ihm von einer privaten Sammlung auf Lebenszeit als Leihgabe zur Verfügung gestellt wurde.

Auf dem Programm stehen Werke von Schönberg, Mendelssohn und Schubert. Arnold Schönbergs 1899 komponierte „Verklärte Nacht“ wird als Gipfel der spätromantischen Entwicklung anerkannt. Die Inspiration für das Werk war ein gleichnamiges Gedicht des Lyrikers Richard Dehmel und ist wahrscheinlich Arnold Schönbergs bekanntestes und beliebtestes Werk. Im Alter von zwölf bis 14 Jahren schrieb Felix Mendelssohn Bartholdy zwölf Symphonien für Streichorchester als Übungskompositionen für seinen Lehrer, Carl Friedrich Zelter. Die Symphonie Nr. 10 h-Moll, die Mendelssohn in der Woche vor Pfingsten 1823 komponierte, ist fragmentarisch überliefert und porträtiert die kompositorische Entwicklung des jungen Komponisten durch mehrfache Hinweise auf den Stil von Bach, Haydn und Mozart. Die „Arpeggione-Sonate“ von Franz Schubert verdankt ihren eigenartigen Namen einem heute vergessenen Instrument, das man in Wien seinerzeit als „Bogen-Guitarre“ oder „Guitarre-Violoncell“ bezeichnete. Klanglich lag das Instrument in der Höhe einer Oboe und in der Tiefe eines Bassetthorns. Zusammen mit der Musikkultur des Wiener Biedermeier verschwand das Instrument in der Versenkung der Instrumentengeschichte. Die Streicherstimme der Sonate wird heute im Allgemeinen auf dem Cello oder der Bratsche ausgeführt. Komponiert wurde das Werk im März 1824 für Streichinstrument und Klavier. Für Schubert war dies ein wechselvolles Jahr – durchzogen von Licht und Schatten, von Heiterkeit und Melancholie. Noch im März bezeichnete sich Schubert als „den unglücklichsten, elendesten Menschen auf der Welt“. Doch nach dem Sommerurlaub bei der Familie Esterházy in Ungarn kehrte er beschwingt nach Wien zurück – angeblich gesund.

Der Untergang des Arpeggiones war nicht aufzuhalten, aber Cellisten wie Bratscher freuen sich bis heute, dass Schuberts Sonate ihr Repertoire bereichert. (nr)

Karten gibt es im Vorverkauf in der Stadtbücherei Neuburg (Telefon 08431/642392). Eintrittskarten für das Projekt U-35 zu sieben Euro sind über eine Anmeldung per Mail mit Name und Alter an info@ensemble-del-arte.de erhältlich.

