Erstes Veggie-Treffen am Weinberg Bittenbrunn

Die Veganerin Barbara Frank aus Wolfratshausen möchte in den Landkreis ziehen. Vorab sucht sie Gleichgesinnte, die wie sie, vegan oder vegetarisch, leben.

Von Marcel Rother

Inzwischen ernähren sich immer mehr Menschen vegetarisch, einige sogar vegan. Die große Masse stellen sie trotz allem (noch) nicht dar. Darum ist es insbesondere in ländlichen Gebieten – anders als in Großstädten – für Vegetarier und Veganer oftmals schwer, Gleichgesinnte zu finden, mit denen sie sich austauschen können. Barbara Frank aus dem Landkreis Tölz-Wolfratshausen kennt das Problem. Sie leitete jahrelang einen Veggie-Stammtisch, und zieht nun in den Landkreis. Noch vor ihrem Umzug, lädt die selbstständig arbeitende Autorin Interessierte zum ersten Veggie-Treffen auf den Weinberg Tremml ein.

Barbara Frank wird voraussichtlich im Herbst in die Gemeinde Rennertshofen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ziehen. Deshalb stellt sich für die seit Jahren vegan lebende Frau die Frage: „Gibt es außer mir im Großraum Neuburg noch andere Veganer und wenn ja, wie kann ich sie kennenlernen?“ Sie selbst sei vor zehn Jahren zur Vegetarierin geworden, berichtet sie. Ausschlaggebend war ein ausführlicher Artikel über Massentierhaltung, in dem deren negative Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt beschrieben wurden. Vor einigen Jahren ging sie dann noch einen Schritt weiter und wurde Veganerin.

Aus dem Veggie-Treffen in Neuburg könnte mehr werden

Mit ihrer neuen Ernährungsweise wollte sie nicht alleine bleiben und machte sich schon damals auf die Suche nach Gleichgesinnten. Auf demselben Weg wie heute. Sie startete einen Aufruf in der lokalen Presse und hatte damit auf Anhieb Erfolg. „Schon zum ersten Treffen kamen 20 Menschen“, erzählt sie begeistert. Daraus entwickelte sich ein Stammtisch, an dem über sechs Jahre hinweg ein Kern aus rund zehn festen und ungefähr noch einmal so vielen „losen“ Teilnehmern zusammenkam und sich über die vegane beziehungsweise vegetarische Lebensweise austauschte.

„Es wäre natürlich schön, wenn etwas Ähnliches auch im Landkreis-Neuburg-Schrobenhausen entstehen könnte“, sagt Frank. Beginnen möchte sie jedoch mit einem ersten unverbindlichen Treffen, „an dem hoffentlich viele Menschen teilnehmen“, sagt sie. Am Sonntag, 11. August, sind um 16 Uhr alle interessierten VeganerInnen und VegetarierInnen aus Neuburg und der gesamten Umgebung eingeladen zu einem Kennenlern-Nachmittag am Weinberg des Weinhaus Tremml.

Veggie-Treffen in Neuburg: Darum wurde der Weinberg Tremml gewählt

Den Ort habe die Zweiundfünfzigjährige nicht nur wegen der schönen Aussicht über die Donau gewählt, erklärt sie. Josef Tremml bietet auf seinem Weinberg vegane Weine an – diese würden nicht mit Gelatine aus Tierknochen, sondern auf pflanzlicher Basis geklärt. Und, was für sie als Veganerin schließlich den Ausschlag gab: Tremml hat seit Kurzem auch einen veganen Brotzeitteller mit ausschließlich pflanzlichen Spezialitäten im Sortiment.

„So steht einem gelungenen Veggie-Nachmittag samt Brotzeit nichts mehr im Wege“, sagt Kraft. Lediglich bei heftigem Landregen soll der Termin verschoben werden. Um besser planen zu können – Josef Tremml öffnet seine Pforten an diesem Sonntag extra für die Veggie-Gruppe – bittet Barbara Frank um eine kurze Anmeldung per Mail an barbara@arasha.de. Die genaue Anfahrt sowie ein eventueller Ausweichtermin bei schlechtem Wetter werden dann per Mail an alle Interessierten mitgeteilt. Frank hofft, dass möglichst viele der Einladung folgen.

