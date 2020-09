19:00 Uhr

Erstes Weinfest: Bald geht es in Neuburg feuchtfröhlich zu

Plus Von den massiven Hygieneauflagen lassen sich Michael Jaschek und seine Partner nicht abschrecken: Sie laden im September zum ersten Weinfest nach Neuburg ein. Das ist geplant.

Von Gloria Geissler

Michael Jaschek, Wolfgang Angeli und Andrea Vestri lieben Wein. Diese Leidenschaft haben sie in ihrem Start-up „Dolcevino“ mit der Plattform „Winetory“ zusammengefasst. Es soll Weinliebhaber und kleine Winzer digital zusammenbringen über Online-Weinproben, Blogg-Artikel, in denen Weinwissen vermittelt wird, und natürlich den Verkauf der edlen Erzeugnisse. „Es gibt 11.000 Winzer in Deutschland, aber die meisten kennt man nicht, weil man im Supermarkt nur das Massensortiment findet“, erklärt Michael Jaschek die Intention von „Winetory“, der Plattform, die das ändern möchte.

Weinfest in Neuburg: Gäste können im Kirchbaur Hof Weine probieren

Michael Jaschek ist Weinliebhaber und Genussmensch. Bild: Gloria Geißler

Mit dem ersten Weinfest in Neuburg am Samstag, 12. September, treten die Veranstalter von der digitalen Bühne sozusagen auf die analoge. Ganz traditionell können die Gäste im Kirchbaur Hof in Bittenbrunn Weine probieren und direkt bestellen. Zehn Winzer aus Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien reisen an, um ihre Produkte zu präsentieren.

Auch einige Neuburger Geschäftstreibende werden mit einem Stand vertreten sein, die einen Bezug zu Wein, Genuss, Kulinarik und Ästhetik haben, wie Michael Jaschek erklärt. So könne man beispielsweise Pralinen probieren, Weingläser bei einem lokalen Händler testen oder bei einer Foto-Safari sein Geschick bei Makroaufnahmen mit einer hochwertigen Digitalkamera herausfinden.

Das Hygienekonzept, das die Veranstalter einhalten müssen, ist umfangreich. Das Landratsamt Neuburg habe es bereits geprüft und grünes Licht gegeben, berichtet Michael Jaschek. Demnach wird es ein Einbahnstraßensystem geben, über das die Gäste an die Stände der Winzer gelangen. Die schenken kontaktlos und hinter einer Plexiglasscheibe die Weine aus. Mit dem Glas in der Hand geht es dann aus der Scheune wieder hinaus in den Garten, wo der Wein dann verköstigt werden kann.

Sommelier Andrea Vestri bietet Führungen zu den Ständen der Winzern an

Wer sich noch nicht so gut mit Wein auskennt, für den bietet Sommelier Andrea Vestri Führungen zu den Ständen der Winzer an. Er erklärt dabei im Dialog mit den Winzern die Herstellungsverfahren und Besonderheiten der Weine und beantwortet Fragen der Teilnehmer.

Die Neuburger Weinbörse im Marstall, die heuer im September zum 23. Mal stattgefunden hätte, wurde coronabedingt abgesagt. Doch das sei für Jaschek nicht der Grund gewesen, eine eigene Weinverköstigungsveranstaltung auf die Beine zu stellen: „Wir hätten unser Weinfest trotzdem abgehalten.“ Im Gegensatz zur Weinbörse, auf der die heimischen Weinhändler ihr Angebot präsentieren, sind es auf dem Weinfest im Kirchbaur auswärtige Winzer, die ihre selbst hergestellten Produkte anpreisen.

