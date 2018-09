vor 40 Min.

Erstklässler: Busfahren für Einsteiger

Die Erstklässler der Schwalbangerschule lernen spielerisch, welche Gefahren beim Busfahren lauern.

Von Lena Brandner

Oskar hockt auf dem Fahrersitz des Busses und schaut angestrengt in den Seitenspiegel – doch so lang er auch hineinsieht, seine Mitschüler scheinen wie vom Erdboden verschluckt. Komisch, dabei hat er sie doch alle noch gesehen, bevor er mit Thomas Felbier vom Touristikbüro Spangler in den Bus eingestiegen war. Die Kinder sind natürlich keineswegs verschwunden, die ganze Klasse steht nur auf einem riesigen, orange-roten Dreieck, das neben dem Bus auf dem Boden liegt und auf dem in schwarzen Lettern „Toter Winkel“ steht.

Seit nunmehr über 15 Jahren arbeitet die Verkehrswacht Neuburg mit dem Touristikbüro Spangler und der Fahrschule Libal zusammen, um an sämtlichen Grundschulen in der Region ein Busfahrtraining für Erstklässer anzubieten.

Erstklässler der Schwalbangerschule erhalten nützliche Tipps

Dort lernen die Kleinen nicht nur, dass man für den Busfahrer unsichtbar werden kann, sondern auch, dass man es ohne Drängeln viel schneller in den Bus schafft und, dass man sich im Bus am besten hinsetzt oder sich im Stehen doll festhalten muss, damit man sich bei einer Vollbremsung nicht verletzt. All dies wird den Kindern beim Busfahrtraining lebensnah demonstriert, sie dürfen sogar selbst die Notschalter für die Türen betätigen.

Die wichtigste Lektion an diesem Tag ist, Abstand zu halten. Bei mehreren Gelegenheiten fragt Felbier, was es zu beachten gilt. Dann rufen die Kinder laut „Abstand!“. „Wir wiederholen das ganz oft, damit sich das einprägt“, erklärt Felbier.

Wie gefährlich Busfahren sein kann, zeigt ein eindrückliches Beispiel

Auch, dass ein Bus selbst bei einer Vollbremsung nicht sofort zum Stehen kommt, lernen die Kinder, als Thomas Felbier einen großen Reifen auf eine Rampe rollt, durch den ein dickes Seil verläuft. An den beiden Seilenden stehen je zwei Kinder und versuchen, mit ganzer Kraft den Reifen zum Stehen zubringen. Unmöglich, wie sich herausstellt, als Felbier den Reifen rollen lässt.

Am eindrücklichsten werden den Kindern die Gefahren beim Busfahren vor Augen geführt, als Thomas Felbier einen Wasserkanister hervorholt. Die Kinder versammeln sich in einem Knäuel um Andrea Schurrer von der Fahrschule Libal und trampeln und springen auf Kommando darauf herum, doch nichts passiert. Dann wird der Kanister unter einem Hinterreifen des Busses positioniert. Langsam fährt Thomas Felbier an, dann knallt und spritzt es, die Erstklässler schreien aufgeregt und Felbier präsentiert den zerfetzten Behälter. Die zerstörerische Gewalt des Busses hinterlässt sichtlich Eindruck bei den Kindern und als Thomas Felbier fragt: „Was müsst ihr also beachten?“, schallt ihm ein lautes „Abstand!“ entgegen.