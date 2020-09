vor 51 Min.

Erstklässler erhalten Segnung

Apostelkirche, St. Ulrich und St. Luzia laden ein

Auch in diesem Jahr sollen Erstklässler zum Schulbeginn gesegnet werden. So will unter anderem die Apostelkirche die gute Tradition fortsetzen und den Kindern am Tag der Einschulung – am Dienstag, 8. September, um 8 Uhr – morgens in einer kleinen Andacht in der Kirche am Martin-Luther-Platz den Segen Gottes für diesen neuen Lebensabschnitt mit auf den Weg geben. Wie aus einer Mitteilung der Kirche hervorgeht, soll dabei um Gottes Segen für die Kinder gebetet werden, aber auch für die Eltern, die nun lernen müssen, ihre Kinder wieder ein Stück weit mehr loszulassen. „Für die Erstklässler ist es wirklich ein besonderer Tag, und Freude und Glück liegen nahe bei Aufregung, Fragen und vielleicht auch ein paar Ängsten. Da ist es gut, mit Gottes liebevollem Segen rechnen zu dürfen“, heißt es weiter.

In der etwa zwanzigminütigen Andacht werden fröhliche Lieder gesungen, dann wird Gott um Begleitung gebeten und der Segen weitergegeben an alle, die gekommen sind. In der großen Kirche ist die Einhaltung der Hygieneregeln und der Mindestentfernung von eineinhalb Metern zu anderen kein Problem. Beim Betreten der Kirche sollte allerdings ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der dann am Platz abgenommen werden kann.

Ebenfalls eine Einladung an die Schulanfänger spricht Pfarreiengemeinschaft St. Ulrich und St. Luzia aus. „Mit Gottes Schutz und Segen in das neue Schuljahr – dazu sind alle Erstklässler mit ihren Familien zum Gottesdienst mit Kindersegnung ganz herzlich eingeladen“, schreiben die Organisatoren. Und zwar in St. Ulrich am kommenden Dienstag, 8. September, um 8.15 Uhr und in St. Luzia, in Zell, am darauffolgenden Sonntag, 13. September, um 9 Uhr. „Die Pfarreiengemeinschaft St. Ulrich und St. Luzia wünscht allen Kindern einen guten Start in die Schulzeit, viel Freude und Gottes Segen“, heißt es in der Mitteilung abschließend. (nr)