vor 7 Min.

Erziehungstipps von Eltern für Eltern

Beim Elterntalk tauschen sich die Teilnehmer über Herausforderungen in der Familie aus

Der Erziehungsalltag stellt Eltern bisweilen vor Herausforderungen, die sich am besten im Erfahrungsaustausch mit anderen lösen lassen. Deshalb bietet der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen seit Januar 2020 Gesprächsrunden für Eltern an. „Elterntalk“ heißt dieses neue Angebot, das sich an Mütter und Väter mit Kindern im Alter bis 14 Jahre richtet. Es ist ein bewährtes Konzept, das bundesweit bereits an über 40 Standorten besteht.

Hauptakteure sind die Eltern selbst, die alle jede Menge Erziehungserfahrung besitzen. Sie treffen sich zum entspannten Austausch in privaten Gesprächsrunden und werden dabei von einem geschulten Moderator begleitet. Im Vorfeld wird ein gemeinsames Thema vereinbart und dafür aktuelles Informationsmaterial ausgewählt. Dabei geht es unter anderem um den Umgang mit Medien oder Übergänge im Leben wie zum Beispiel die Geburt eines Geschwisterkindes, ein Schulwechsel und die Pubertät. Die Moderatoren werden von der Regionalbeauftragten Verena Bolsinger vom Jugendamt Neuburg-Schrobenhausen geschult und begleitet.

Um ein Netzwerk im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen aufzubauen, sucht Verena Bolsinger noch Interessenten für das Ehrenamt als Moderator. Auch Eltern, die an einer Elterntalkrunde interessiert sind, können sich bei ihr melden. Verena Bolsinger ist mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags ganztägig unter der Telefonnummer 08431/57-168 und per E-Mail unter der Adresse verena.bolsinger@lra-nd-sob.de zu erreichen. (nr)

