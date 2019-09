00:33 Uhr

Es geht auch ohne Plastik

Vortrag findet nun im Theaterfoyer statt

In Kooperation mit der Bücherstube Neuburg und der auffüllBar veranstaltet die Stabsstelle Umwelt und Agenda 21 unter der Leitung von Birgit Bayer-Kroneisl den Vortrag „Es geht auch ohne Plastik“. Aufgrund der hohen Nachfrage findet der Abend mit Buchautorin Sylvia Schaab nicht wie geplant im Café Wortschatz, sondern im Theaterfoyer statt. Interessierte Bürger sind am kommenden Donnerstag, 26. September, um 19 Uhr bei freiem Eintritt eingeladen.

Gerade in der Sommerurlaubszeit konnten viele beobachten, wie der Müll in fremden Ländern kaum mehr zu übersehen ist. Dem Schnorchler begegnet unter Wasser mehr Müll als Fische und ganze Strandabschnitte sind mit einem Kunststoffteppich bedeckt. So sorgt auch die einst so traumhafte indonesische Urlaubsinsel Bali mit dem Namen „Plastikinsel“ für traurige Berühmtheit. Doch nur wenigen ist bewusst, wie sehr Kunststoffe auch unser Leben bestimmen und Mensch und Natur nachhaltig belasten.

Nun konnte die Agenda 21 die Buchautorin und Bloggerin Sylvia Schaab für einen Vortragsabend gewinnen. Sie lebt seit über drei Jahren mit ihrer Familie nahezu plastikfrei. So kann sie verdeutlichen, dass es dabei um weit mehr geht als nur um das Vermeiden von Müll im Haushalt. Bayer-Kroneisl freut sich, dass sich in Neuburg einiges tut: „Wir haben den Eindruck, dass die Verbraucher in Bezug auf Müll immer bewusster handeln.“ Schaab wird mit Tipps aufwarten, die leicht umsetzbar sind. Die Bücherstube bietet an dem Abend Literatur zum Thema Müllvermeidung, die auffüllBar zeigt an praktischen Beispielen, wie sich Verpackung vermeiden lässt.

Anmeldungen telefonisch unter 08431/55-219 und per Email an umwelt@neuburg-donau.de.

