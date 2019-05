00:33 Uhr

Es ist wieder „Tumult“ in Ingolstadt

Das Jugendkulturfestival startet am Samstag

Ab 25. Mai geht das Ingolstädter Jugendkulturfestival „Tumult“ in seine siebte Auflage. „Tumult“ ist die Plattform der Ingolstädter Jugendkulturszene, auf der sich zahlreiche Jugendkulturschaffende gemeinsam präsentieren und alle jungen und junggebliebenen Ingolstädterinnen zum aktiven mitmachen einladen.

Den Auftakt am Samstag, 25. Mai, zum „Tumult“ organisiert dieses Jahr die Kunst und Kultur Bastei von 10 bis 16 Uhr an der Ludwigstraße 15. Alle Jugendlichen sind eingeladen, auf dem Pop-up-Art-Piano mitten in der Fußgängerzone zu spielen oder bei der Street-Artig Aktion mitzumalen. Mit dabei ist auch das Freiraum Stelzentheater.

Bis zum „Tumult“ im Klenze zeigt sich die Ingolstädter Jugendkultur in all ihren Facetten. Neben dem Summer Jam, Junior Jazz und Poetry-Slam, präsentieren sich auch diverse Jugend- und Impro-Theatergruppen. Die Schanzer Jugend tanzt, philosophiert, musiziert und zeigt ihre Kunst sowohl auf Vernissagen als auch auf der Straße. Der Trendsport kommt beim „Go Skateboarding Day“ nicht zu kurz und der Junge Futurologische Kongress steht unter dem Motto „We don’t need no Education“.

Der Stadtjugendring freut sich, dieses Jahr die Kunst und Kulturbastei, die Theaterpädagogik des Stadttheaters, den Donaustrand, die Jazzfreunde, das Kap 94, den Jugendkultursommer, die Theaterschule G’scheiterhaufen, den Jugendmigrationsdienst, den Jugendfilmabend, die Fronte 79 und das Jugendtrendsportzentrum mit ihren 23 Aktionen unterstützen zu können.

Der Höhepunkt und Abschluss der „Tumult“-Wochen wird wieder das Jugendkulturfestival „Tumult im Klenze“ am 26. Juli, kurz „TiK“ genannt, sein.

Mehr Infos und das Programm gibt es im Internet unter www.tumultfestival.de. (nr)

