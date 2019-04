02.04.2019

Es war Liebe auf den ersten Blick

Im Kolpinghaus hat es zwischen Traudl und Kurt Kreitmeier gefunkt. Inzwischen blickt das Paar auf 60 gemeinsame Ehejahre zurück. Uns haben sie ihr Erfolgsrezept verraten

Von Xaver Habermeier

„Verständnis füreinander, nur nicht nachlassen und weiterkämpfen“, so lautet für Traudl (82) und Kurt Kreitmeier (85) das Erfolgsrezept zur Diamantenen Hochzeit. Denn 60 Jahre Ehe, das schaffen nicht viele. So hatten die zwei waschechten Neuburger am gestrigen Montag, 1. April, allen Grund zum Feiern.

Kennengelernt hat sich das Paar 1957 beim Fasching im Kolpinghaus. Kurt Kreitmeier hat die Burgfunken mitgegründet und war im Elferrat aktiv dabei. Für beide war es nach dem Kennenlernen Liebe auf den ersten Blick. Zwei Jahre danach heiratete das Paar. Für die beiden war es ein Leben und auch eine Liebe, welche anfangs die Nachkriegszeit geprägt hat.

Kurt Kreitmeier erlernte das Schlosserhandwerk und später eine zweite Lehre als Eisenhändler. Der weitere Berufsweg führte ihn als Angestellter zur Standortverwaltung. Er stammt aus einer kleinen Landwirtschaft an der Rohrenfelder Straße, wo die Familie seit über einem Jahrhundert lebt. Traudl Kreitmeier wuchs bei der Großmutter in der Hardergasse auf. Für ihre neue Rolle als Ehefrau und alsbald vierfache Mutter gab sie ihren Beruf als Schneiderin, den sie bei Bäumler in Ingolstadt erlernte und später bei Goldix in Neuburg ausübte, auf.

„Inzwischen sind die Familien angewachsen und wir haben drei Enkel und noch heuer wird ein Urenkel dazukommen“, freut sich die Jubilarin. Was beide mit Rückblick auf die Jahrzehnte verbindet, ist der Sport. Traudl war bis vor ein paar Jahren gerne beim Fitness dabei. „Heute geht das gesundheitlich nicht mehr, ich bin froh, wenn ich noch selbst zum Einkaufen ein paar Häuser weiter zum Westenthanner komme“, sagt sie. Und ihr Kurt war schon immer dem Fußball verbunden, kickte als Schüler beim VfR und ab der Jugend beim BSV Neuburg. Selbst mit 40 Jahren stand er noch als Aktiver auf dem Fußballplatz.

Außerdem arbeitete Kreitmeier 45 Jahre lang für den Sportteil der Neuburger Rundschau, sei es für Berichte oder den Ergebnisdienst. Weiter fungierte er jahrzehntelang als engagierter Jugendleiter beim BLSV. Alle seine Auszeichnungen für die Verdienste hier aufzulisten, wäre müßig. Auch nicht die Ehrungen als Theaterspieler. Kreitmeier war in vielen Rollen beim Volkstheater mit auf den Brettern, die für ihn viel bedeuteten. Gerne erinnert er sich an die Rolle als Bläsi-Vetter beim Jedermann. Daneben war der profilierte Volksschauspieler als Schloßfest-Herold hoch zu Ross dabei. „Jede Rolle in meinem Leben war sehr schön und weckt schöne Erinnerungen“, so Kreitmeier.

Keine Auszeichnungen, aber viel Gesprächsstoff und Spaß gibt es bei den Stammtischbesuchen. Und so hat das Jubiläumshochzeitspaar bei der Diamantenen Hochzeit, die im Kreis der Familie gefeiert wird, viel zu erzählen.

Themen Folgen