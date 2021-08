Gartenhütte brennt: Feuerwehr Ingolstadt in Ettinger Kleingartenanlage im Einsatz

In einer Kleingartenanalge in Etting hat ein Gartenschuppen Feuer gefangen. Mehrere Feuerwehrleute waren im Einsatz - retten konnten sie die Hütte aber nicht.

Um 11.45 Uhr ist die Berufsfeuerwehr Ingolstadt zum Brand einer Gartenhütte in die Kleingartenanlage an der Kraibergstraße in Etting gerufen worden. Bereits auf der Anfahrt war eine Rauchsäule über der Zieladresse sichtbar, heißt es dazu in einem Bericht.

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stand der Schuppen in Vollbrand. Foto: Heinz Reiß

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Gartenschuppen in Vollbrand. Die umgehend eingeleitete Brandbekämpfung mit einem Löschrohr zeigte nach kurzer Zeit Wirkung, jedoch konnte der Totalverlust nicht mehr verhindert werden, schreiben die Einsatzkräfte. Eine im Brandgeschehen betroffene Propangasflasche wurde gekühlt und somit eine Schadensausbreitung verhindert. Neben den Kräften der Berufsfeuerwehr war die Freiwillige Feuerwehr Etting bei den Löscharbeiten eingesetzt. Der Eigentümer wurde vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben. (nr)