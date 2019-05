vor 19 Min.

Europawahl: Die SPD stürzt ins Bodenlose

Für die Sozialdemokraten ist die Europawahl ein Desaster. Dagegen reiten die Grünen auf einer Woge des Erfolgs und überholen die Freien Wähler und AfD.

Von Claudia Stegmann

Werner Widuckel ist mit Leib und Seele Sozialdemokrat. Der Kreisvorsitzende aus Karlskron glaubt an seine Partei und hält mit jeder Faser seines Körpers an ihr fest – nicht nur an guten, sondern insbesondere auch an schlechten Tagen. Und von denen gab es zuletzt reichlich. Schon bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr gab es für die SPD wenig zu lachen. Doch jetzt wurde aus der Watsch’n ein harter Schlag in die Magengrube: 6,1 Prozent holte die Partei bei der Europawahl im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und landet damit auf Platz 5 hinter CSU (49,4%), Grüne (12,5%), Freie Wähler (9,5%) und AfD (9,2%). Bei der letzten Europawahl 2014 hatte sich die SPD noch souverän auf Platz 2 mit 13,7 Prozent positioniert. Damit haben die Sozialdemokraten mehr als die Hälfte ihrer Wähler im Landkreis verloren. „Die SPD ist eine Partei, die sich im Augenblick im freien Fall befindet und es droht, dass sie den Status als Volkspartei verliert“, wertet Widuckel ernüchtert das Ergebnis. Als Grund für das schlechte Abschneiden nennt er einerseits das schwache Europaprofil. „Die Wahlkampagne hat nicht gezündet.“ Andererseits gebe es in der politischen Landschaft einen Umbruch, der das Bewusstsein für Umweltthemen stärker in den Fokus rückt. Doch diesen Umbruch würden die Wähler der SPD nicht zutrauen. „Der Zug der Zeit fährt gegenwärtig an der SPD vorbei.“

Europawahl: Ein „bombastisches Ergebnis“ für die Grünen

Will man bei diesem Bild bleiben, so scheinen die Grünen in der Lok jenes Zuges zu sitzen. Der Zuspruch ist ungebrochen, was auch die Zahlen im Landkreis beweisen. Mit 12,5 Prozent belegen die Grünen Platz 2; 2014 waren sie mit 7,1 Prozent noch auf Platz 5 gelandet. Dementsprechend haben SPD und Grüne die Plätze getauscht. „Das ist ein bombastisches Ergebnis“, freut sich deshalb Kreisvorsitzende Karola Schwarz. Das Wahlergebnis zeige, dass die Themen der Grünen offenbar bei den Wählern ankommen, während andere Parteien dem Umweltschutz zu wenig Bedeutung beimessen würden. „Die Immer-weiter-wie-bisher-Philosphie mancher Parteien geht nicht mehr auf und deren Themen gehen an den Problemen der Menschen vorbei.“ Dass die Grünen ein besseres Ergebnis als noch vor fünf Jahren bekommen würden, damit hatte Karola Schwarz gerechnet. „Dass es allerdings so gut sein würde, hätte ich niemals gedacht.“

Grund zur Freude hatte auch MdL Matthias Enghuber. Der frisch gekürte Kreisvorsitzende hatte sich noch am Abend auf den Weg gemacht, um auf die Wahlplakate ein großes „Danke“ zu kleben. In allen 18 Kommunen war die CSU wieder deutlicher Sieger: Mit 62 Prozent sammelte sie in Brunnen die meisten Stimmen, mit 42,4 Prozent in Rohrenfels am wenigsten. „Wir sind wieder da, wo wir hingehören.“ Mit einem landkreisweiten Ergebnis von 49,4 Prozent haben die Christsozialen gegenüber 2014 rund zwei Prozentpunkte verloren. Doch die schmerzen Enghuber bei weitem nicht so wie der Absturz der SPD. „Ich finde das bitter. Denn die bayerische Verfassung baut auf zwei starke Volksparteien: die CSU am rechten und die SPD am linken Rand. Jetzt bricht Links weg. Wer nimmt jetzt diesen Platz ein? Die Grünen?“, fragt er sich nach dem Wahlergebnis.

Europawahl: Freie Wähler und AfD liegen fast gleichauf

Mit ihrem Ergebnis von 9,5 Prozent ist auch Florian Herold von den Freien Wählern zufrieden – wenngleich er „15 oder 20 Prozent besser gefunden“ hätte. Doch dem Vorsitzenden der Kreisvereinigung ist bewusst, dass sich die Freien Wähler auf der großen politischen Bühne schwer tun. Ihre Stärke liege auf Kommunal- und Landesebene. Die Freien Wähler würden eine gute Arbeit in der bayerischen Regierung machen, mit Roland Weigert habe man dort zuletzt einen Mann aus dem Landkreis platziert. „Und deshalb haben uns die Wähler jetzt auch auf Europaebene gewählt.“

Fast gleichauf mit den Freien Wählern liegt im Landkreis die AfD. In Rohrenfels haben sie wieder einmal ihren höchsten Wert von 14,3 Prozent eingefahren, gefolgt von Karlskron mit 12,3 Prozent. Auch im Donaumoos wird die AfD traditionell gut gewählt. „Wir sind zufrieden“, wertet Kreisvorsitzende Christina Wilhelm das Ergebnis auf Landkreisebene. Überraschend positiv sei für sie und ihre Parteikollegen dagegen das bundesweite Ergebnis von 10,9 Prozent gewesen – angesichts des SPÖ-Skandals, der zuletzt immer öfter in einem Atemzug mit der AfD genannt worden sei, sowie der Spendenaffäre um AfD-Spitzenkandidaten Jörg Meuthen.

Unabhängig eines guten oder schlechten Ergebnisses: Alle Parteien freuten sich über die hohe Wahlbeteiligung, die im Landkreis bei 55,5 Prozent lag. „Das ist ein positives Signal für die Demokratie“, sagte etwa Karola Schwarz von den Grünen.

