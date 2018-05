vor 8 Min.

Event in Gietlhausen: Kunst im Garten

Seit 35 Jahren veranstaltet Franz Appel „Draußen und umsonst“ bei sich daheim.

Von Xaver Habermeier

Realistische und surrealistische Gemälde zwischen Sommerflor und Stauden, Skulpturen und Bilder neben dem Gartenbeet oder den Gemäuern des alten Bauernhofes – die Freilichtausstellung „Draußen und umsonst“ lockt alle zwei Jahre Kunstfreunde aus der Region an. Bereits am Feiertag Fronleichnam staunten viele Besucher im privaten Garten der Familie Appel in Gietlhausen über die 108 ausgestellten Werke.

Franz Appel, selbst passionierter Künstler und Kulturpreisträger der Stadt Neuburg, öffnet seit 35 Jahren seinen Garten für diese etablierte Ausstellung. Tropisch anmutende Temperaturen am ersten Ausstellungstag weckten bei dem Hausherren gleich Erinnerungen an seinen jüngsten Urlaub auf Kuba. Dazu präsentiert er kubanische Impressionen, wie zum Beispiel die Exponate „Das süße Leben“ oder „Hund und Katz“. Die Kunstwerke sind in Mischtechnik, Buntstift, Tusche oder Öl auf Leinwand gefertigt.

Dazwischen stellt Renate Mayer, die seit Beginn der Ausstellung mit dabei ist, Skulpturen aus Bronze, Holz oder Beton aus. „Ein paar Gestalten“, wie Mayer ihre größte Skulptur nennt, hat sie mit der Kettensäge aus Eschenholz geformt, anschließend geflämmt und gekalkt.

Der Gastmaler Jürgen Bauer aus der Schweiz arbeitet gerne mit Blattgold und lässt partielle Bildanteile rosten. „Das ist einfach spannend, man kann an einem Werk weiterarbeiten, so lange man will“, so der Künstler über seine Arbeit.

„Die Ausstellung ist für jeden Kunstfreund ein Muss“, schwärmte Hebert Kuhn beim Flanieren durch den bäuerlichen Hof, durch Gemüsebeete hinweg hinein in den Obstgarten. 108 Werke von 15 Kunstschaffenden wecken den Blick fürs Detail. Beispielsweise der Spruch auf einer Stele: „Nimm dir Zeit für Dinge, die dich glücklich machen“ – die Ausstellung „Draußen und umsonst“ ist für die Besucher so ein „Ding“, was sich in den vielen Kunstinteressierten am Donnerstag widerspiegelte.

Wer die Ausstellung versäumt hat, für den ist die Exposition noch am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.