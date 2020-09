vor 39 Min.

Ex-Stadtrat Sigi Habermeyer und seine große Liebe

Mit seiner Erika ist er seit 60 Jahren verheiratet. Sie verrät das Geheimnis ihrer langen Ehe

Von Annemarie Meilinger

Erika und Sigi Habermeyer aus Neuburg haben ihre diamantene Hochzeit gefeiert. Am vergangenen Mittwoch waren es 60 Jahre, seit sie sich in der Hl. Geist-Kirche am 26. August 1960 das Ja-Wort gegeben haben. Pfarrer Hroß hat sie damals getraut, er war Kaplan in der Pfarrei Hl. Geist.

Die Feier fand im Café Hertlein statt, lange Zeit eine angesagte Lokalität für Hochzeitsfeiern in Neuburg. Es war ziemlich heiß an diesem Tag: „33 Grad hatte es“ erinnert sich Erika. Sie war erst neunzehn Jahre alt und musste noch ihre Mutter um Einwilligung zu ihrer Hochzeit bitten. Sigi war drei Jahre älter. Sie hatten sich in der Pfarrjugend Hl. Geist kennengelernt und bald war für sie klar, dass ihr Lebensweg gemeinsam weiter gehen würde.

Sigi Habermeyer wäre beinahe ein Berliner geworden, doch durch die Versetzung des Vaters nach München ist er zwei Wochen nach dem Umzug in der Landeshauptstadt geboren. Später wurde der Vater nach Neuburg versetzt, die Stadt, aus der seine Familie stammte.

Sigi Habermeyers Großvater und seine Brüder waren Berufsfischer und wohnten ursprünglich in der Fischergasse. Sigi Habermayer trat als Soldat in die Bundeswehr ein, 1958 wechselte er zur Standortverwaltung, wo er zunächst in Sonthofen arbeitete und dann in Neuburg. Dort blieb er 30 Jahre lang bis 1998. Von 1978 bis 1998 war er für die CSU im Stadtrat während der Amtszeiten der Bürgermeister Lauber und Huniar.

Sein schauspielerisches Talent und seine Liebe zum Theater konnte Sigi Habermeyer ab 1969 bei den Donautalern ausleben, später spielte er im Volkstheater. Zusammen mit Hans Hajtmar und Georg Wörle hatte er die Idee, den Bayrischen Jedermann auf dem Karlsplatz aufzuführen. „Zuerst war ich der Deifi, später hab ich die Regie übernommen“.

Ehefrau Erika kümmerte sich um die drei Söhne, später arbeitete sie in Neuburger Bekleidungsgeschäften, zuletzt im Modehaus Brenner. Seit beide im Ruhestand sind, genießen sie den Familienzusammenhalt noch mehr: Fünf Enkel und einen Urenkel haben sie inzwischen.

Sigi kümmert sich um den Garten, zweimal in der Woche geht er zu zwei Stammtischen, auch Erika besucht seit vielen Jahren einmal in der Woche eine Stammtischrunde. Die Habermeyers sind beständige Menschen, die lieb gewonnene Gewohnheiten lange pflegen. „Mein Mann ist Steinbock und das sind Familienmenschen“ sagt Erika, einem Zwilling sage man das zwar nicht nach, aber sie liebt es, sich mit den Enkeln zu unterhalten.

Besonders haben sich die Habermeyers gefreut, als die Enkel zu ihrem Ehrentag eigens in das Hotel nach Mayerhofen gekommen sind, in dem sie am Tag ihres Jubiläums Urlaub machten, um mit ihnen zu feiern. Dorthin fahren sie auch schon seit 53 Jahren, mit den Wirtsleuten sind sie seit Langem befreundet. Das Geheimnis ihrer langen Freundschaften und ihrer langen Ehe ist ganz einfach erklärt, sagt Erika Habermeyer: „Jeder Mensch ist, wie er ist, man darf den anderen nicht umdrehen wollen.“ Das ist das Rezept und was man den beiden ansieht: Eine große Portion Humor und eine grundsätzlich positive Einstellung zum Leben gehören auch dazu.

