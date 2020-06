vor 51 Min.

„Ex und Top“– So tauschen sich Künstler aus der Region aus

Was hieraus Neues entsteht, wird eine Ausstellung zeigen.

Plus Die Szene der Kreativen hat mit den Folgen der Corona-Krise zu hadern. Eine Aktion soll die Kunstschaffenden der Region nun zusammenbringen. Wie funktioniert sie?

Von Annemarie Meilinger

Künstler haben es zurzeit besonders schwer: Versammlungsverbot und Abstandsgebot machen Veranstaltungen unmöglich und Ausstellungen sind nur unter erschwerten Bedingungen zu organisieren. Doch das künstlerische Schaffen geht auch in Krisenzeiten weiter und es scheint, als ob gerade unter besonderen Umständen besondere Ideen sprießen.

Kunst-Tausch in und um Neuburg: Das steckt hinter der Idee

„Es ist für mich kein großer Unterschied zu vorher, ich arbeite ja sowieso meistens alleine“, sagt der Wagenhofener Künstler Rainer Röschke. Er hatte eine Idee schon länger im Kopf und er hat sie mit Gerhard Brandl jüngst ausprobiert: Kunst-Tausch. Der Künstler wählt ein Werk, das vielleicht unfertig schon länger im Stapel oder „auf Halde“ liegt, und stellt es einem anderen Künstler zur Verfügung, um es von diesem vollenden zu lassen. Er kann es umgestalten, veredeln oder ihm seinen Stempel aufdrücken. Was dabei herauskommt, hat vielleicht nicht mehr viel mit dem Ursprungswerk gemein, dieses Risiko muss der Kunstspender eingehen. Es könnten interessante Mixturen dabei entstehen.

Das ist das Spannende daran. Röschkes Porträt aus Holz hat nun eine Umgestaltung von Gerhard Brandl bekommen: eine Frisur aus gekrümmten Nägeln und ein Make-up aus Goldflitter. Ein neues Werk ist dabei entstanden, das Brandl auch noch zu einer fotografischen Arbeit angeregt hat.

Mit Gerhard Stiglmair, der Rainer Röschke seit vielen Jahren begleitet, hat er die Idee zu einer Aktion weiterentwickelt. Aus „Ex und Hopp“ wird „Ex und Top“ – so die Überschrift. Nicht wegwerfen, sondern weiterentwickeln, ist die Devise. Die Aktion soll zum einen die Kunstschaffenden der Region zusammenbringen. „Es geht um den Austausch der Künstler untereinander, um solidarisches Handeln, auch darum, der Krise ein Miteinander entgegen zu setzen“, sagt Stiglmair.

Kunst-Tausch: Am Ende soll eine Ausstellung entstehen

Möglichst viele sollen mitmachen und am Ende soll eine Ausstellung entstehen. Nach einem Aufruf im Neuburger Kunstkreis und Anrufen bei Solokünstlern haben sich bisher zwölf Künstler bereit erklärt, bei der Aktion mitzumachen, doch es sollen noch mehr werden. In einer Art „Marktplatz“ auf Brandls Kunsthof in Leidling sind bisher eine große Menge Arbeiten angeboten worden, von denen 120 schon einen neuen „Verarbeiter“ gefunden haben.

Rainer Röschke beim Auswählen eines Bildes von Stilla Bauch, Franz Appel schaut amüsiert dabei zu. Bild: Annemarie Meilinger

Bis Mitte August haben die Künstler dann Zeit, aus den ausgemusterten Arbeiten der Kollegen etwas Neues zu machen: Alles ist möglich, von der Aufwertung bis zur Zerstörung. Nur eines soll mindestens übrig bleiben – die Signatur der Beteiligten. Die Ergebnisse sollen dann bei Gerhard Brandl in Leidling, bei Franz Appel in Gietlhausen und auch im Neuburger Rathausfletz an jeweils einem August-Wochenende ausgestellt werden. Der Erlös aus dem Verkauf der durchaus erschwinglichen Werke soll aufgeteilt werden: Urheber und Verarbeiter sollen 40 Prozent erhalten, 60 Prozent sollen für soziale Initiativen gespendet werden.

