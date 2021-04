Exhibitionist belästigt in Manching eine junge Frau

Ein Radfahrer hat am Mittwoch bei Manching eine junge Frau belästigt. Er entblößte sich vor der Frau, die zu Fuß unterwegs war. Jetzt sucht die Polizei nach dem Exhibitionisten.

Ein bislang unbekannter Mann war am Mittwoch gegen 15.15 Uhr mit einem dunklen Fahrrad auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Baar-Ebenhausen Werk und Oberstimm (Kreis Pfaffenhofen) unterwegs. Auf Höhe des Oberstimmer Weihers bog der Radfahrer laut Polizei auf einen Feldweg nach links in Fahrtrichtung See ab. Auf den Weg dorthin suchte der Unbekannte vom Fahrrad aus Blickkontakt zu einer jungen Frau, die dort zu Fuß unterwegs war. Dabei manipulierte er einhändig an seinem nackten Glied.

Der Exhibitionist soll zwischen 35 und 45 Jahre alt sein

Die 25-Jährige fühlte sich durch die Handlungen des Mannes Weise belästigt und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Mann soll 35 bis 45 Jahre alt sein, 1,80 Meter groß, schlank und hellhäutig. Während der Tat trug der Mann eine heruntergezogene schwarze Sturmhaube mit Sehschlitzen, eine dunkle Jacke mit grünen Elementen, eine helle Jeans und Wanderboots.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0841-9343-0. (nr)

