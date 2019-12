vor 49 Min.

Experte zeigt sich beim Papierholzpreis vorsichtig optimistisch

Waldbesitzervereinigung Neuburg-Schrobenhausen blickt auf ein wechselhaftes Geschäftsjahr zurück

Zur Jahresversammlung hatte die Waldbesitzervereinigung (WBV) Neuburg-Schrobenhausen geladen, Vorsitzender Alexander von Zwehl konnte dazu 82 Mitglieder und Gäste begrüßen. Dabei gab es für die Anwesenden viel Wissenswertes rund um den Verein, aber auch aktuelle Infos aus dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Pfaffenhofen zu erfahren. Das Hauptreferat von Helfried Müller von der Firma UPM, der über „Renaissance-Holz“ berichtete, rundete die Veranstaltung ab.

So ist der finnische Konzern UPM den hiesigen Waldbesitzern vor allem durch die Abnahme von Papierholz bekannt. Müller berichtete von abnehmenden Absatzmärkten, zeigte sich jedoch von einem steigenden Papierholzpreis in naher Zukunft überzeugt. Weiterhin gab er einen Ausblick auf die aktuellen Forschungen der Firma, die sich mit vielfältigen Einsatz- und Verarbeitungsmöglichkeiten von Holz befasst. So laufen derzeit Planungen für den Bau der ersten Produktionsanlage für Kunststoffe aus Holz in Deutschland. Auch entsteht derzeit in Finnland eine zweite Biodieselanlage, wobei der Biodiesel aus Holzinhaltsstoffen gewonnen wird. Auch verwies Müller auf weitere künftige Einsatzmöglichkeiten wie bei der Kleberherstellung, der Herstellung von Stoffen und Textilien sowie in der Arznei- und Kosmetikindustrie. Mit der Empfehlung, die Wälder weiterhin zu pflegen und trotz der aktuellen Lage nicht in Panik zu verfallen, beendete er seinen Vortrag.

Revierleiter Guido Zitzelsberger, der den erkrankten Amtsleiter Christian Wild vertrat, brachte Neuigkeiten aus dem AELF Pfaffenhofen mit. Positives konnte er von den Fördergeldern berichten, die in ausreichender Höhe zur Verfügung stünden. Und er erinnerte daran, Ausfälle auf Förderflächen optimalerweise schon in den ersten beiden Jahren nachzubessern. Anschließend gehörte das Wort WBV-Geschäftsführer Ludwig Schön. In seinem Geschäfts- und Holzmarktbericht gab er Auskunft über das vergangene Wirtschaftsjahr. So sei die vermarktete Holzmenge gegenüber 2018 um rund ein Drittel gesunken. Dies läge zum einen daran, dass im Einzugsgebiet der WBV mit das wenigste Käferholz landesweit angefallen war. Zum anderen war der Holzeinschlag aufgrund immer weiter sinkender Preise sehr zurückhaltend. Es seien zwar ab Januar Preisanstiege zu erwarten, diese kämen für die Einschlagssaison aber drei Monate zu spät, da bereits die Hälfte der Saison vorüber sei. In diesem Zuge riet er den Waldbesitzern, ihre Flächen bereits jetzt vorzubereiten, um kurzfristig auf den Holzmarkt reagieren zu können. So habe die Vergangenheit gezeigt, dass es immer wieder kurze Phasen mit guten Vermarktungsmöglichkeiten gebe. Die WBV steht dabei gerne beratend und unterstützend zur Seite und hilft auch bei der langfristigen Flächenplanung und Konzepterstellung. Nur mit vorausschauender Waldwirtschaft lasse sich der Wald auf die neuen Anforderungen vorbereiten, sagte Schön. Er riet den Waldbesitzern, die kostenlosen Fortbildungen und Schulungen von WBV und AELF Pfaffenhofen zu nutzen. Weiterhin stehen mit der neuen Homepage, den monatlichen Newsletters und den WBV-Seiten auf Instagram und Facebook viele verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um aktuelle Infos zu erhalten.

Ludwig Schön übergab danach an Steuerberaterin Mara Haas, die von einem Verlust in den Kassen berichtete, der jedoch durch Vorgänge aus dem vorletzten Wirtschaftsjahr erklärbar war. So wurde der Antrag auf Entlastung des Vorstands durch Kassenprüfer Dominik Schlecht einstimmig angenommen. (sco)

