FDP stellt sich auf: „Liberal ist die bessere Wahl“

Kommunalwahl: Die Freien Demokraten nominieren Bewerber für den Kreistag sowie den Stadtrat in Neuburg und Schrobenhausen. Wer die Spitzenkandidaten sind.

Von Manfred Rinke

„Wir brauchen noch Stühle!“ Für Oliver Brockmann war dieser Hilferuf bei einer Versammlung der FDP neu. „Das hab’ ich ja noch nie gehört“, sagte der 36 Jahre alte Kreisvorsitzende und Ortsvorsitzende in Schrobenhausen bei der Nominierungsversammlung am Freitagabend im Hotel Acker. Dort hatten sich an einem Ende im Eingangsbereich knapp 30 Männer und Frauen eingefunden – Mitglieder und Nicht-Mitglieder der Partei, die sich für einen Platz in den offenen Listen aufstellen ließen.

Bei rund 45 Mitgliedern der Freien Demokraten im Landkreis war es auch nur so möglich, die Stadtratslisten für Neuburg (25 Bewerber für 30 mögliche Sitze) und Schrobenhausen (8 für 24) sowie die Kreistagsliste (38 für 60 Sitze) einigermaßen zu füllen. Während für die Kreistags- und die Stadtratsliste in Neuburg beschlossen wurde, auf Mehrfachnennungen zu verzichten, um sie auf 30 beziehungsweise 60 Plätze aufzufüllen, tauchen wegen der nur acht FDP-Bewerber auf der Stadtratsliste in Schrobenhausen ihre Namen jeweils dreimal auf.

Mit seinen 36 Jahren ist Oliver Brockmann politisch durchaus schon ein alter Hase

Spitzenkandidat für den Kreistag und den Schrobenhausener Stadtrat ist Oliver Brockmann. Der 36 Jahre alte Diplomkaufmann ist schon seit 2004 Mitglied der FDP und hat bereits ein Jahr darauf den Ortsverband Schrobenhausen gegründet. Dort tritt die FDP nach zwölf Jahren Unterbrechung wieder mit einer Liste an. Auch auf der für den Kreistag steht der Name Brockmanns an erster Stelle. Aktuell vertreten Alfred Bircks aus Rennertshofen – er ist auf Platz drei platziert – und Neuburgs FDP-Urgestein Bettina Häring (Platz zwei) in einer Ausschussgemeinschaft mit den Grünen und der DU Schrobenhausen die FDP im Kreistag.

Oliver Brockmann ist mit seinen erst 36 Jahren politisch gesehen durchaus bereits ein alter Hase. Seit 15 Jahren führt er den von ihm gegründeten FDP Ortsverband in Schrobenhausen, vor knapp fünf Jahren übernahm er auch die Funktion des Kreisvorsitzenden. Nur logisch, dass sich der „Querdenker“ nun auch in den entsprechenden politischen Gremien engagieren möchte. „Und ich hoffe, dass ich kein bequemer, sondern immer ein kritischer Geist bleiben werde“, sagte Brockmann. Und er gab gleich auch einige Kostproben, wie er das meint. In seinen Augen sei es zum Beispiel nicht notwendig, dass das Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen in öffentlicher Hand bleibe, um jährlich zwei, drei Millionen Euro Defizit ausgleichen zu müssen. Privat geführte Häuser, die sich spezialisieren, würden in der Regel rentabel geführt. Außerdem sei es oft so, dass kleinere Krankenhäuser gegenüber Großkliniken qualitativ schlechter abschneiden würden. Zu überprüfen, wie es um die Qualifikation in Schrobenhausen steht, dafür würde er sich als Kreisrat einsetzen.

Oliver Brockmann ist gegen die „Verunglimpfung des Autos“

Auch gegen die „Verunglimpfung des Autos“, das in einer ländlichen Region einfach unerlässlich sei, würde er sich zur Wehr setzen. Was nicht heißen soll, dass er sich nicht auch für mehr Radwege und einen besseren ÖPNV einsetzen würde. Doch gelte es, alles zusammenzubringen, wofür man „ergebnisoffen und nicht ideologisch verbohrt, arrogant oder besserwisserisch“ herangehen müsse. Der Verkehr, nämlich endlich eine Entscheidung für die West-Tangente, wäre für ihn auch als Stadtrat in Schrobenhausen ein Thema. Zudem stehe er für keine Windräder um die Lenbachstadt und weniger Sitzungen des Stadtrates hinter verschlossenen Türen.

Ihre vierte Amtsperiode als Stadträtin in Neuburg nimmt Bettina Häring in Angriff. Die 71-Jährige führt die Liste der 25 Männer und Frauen an. Auf ihr fehlt der mit ihr seit zwölf Jahren amtierende Stadtrat Andreas Schwierz. Auf Platz zwei folgt indes Hautarzt Dr. Bernhard Hildebrandt. Marcus Csiki, rechte Hand von Staatssekretär und Ex-Landrat Roland Weigert (Freie Wähler), kandidiert auf Position vier.

Spitzenkandidatin Bettina Häring wies auf die vielen verpassten Chancen in Neuburg hin

Häring wies in ihrer Ansprache auf die vielen verpassten Chancen in Neuburg hin – etwa das vielversprechende Projekt der Raiffeisen-Volksbank am Schrannenplatz, das halbherzige Sanierungsvorhaben in der Schießhausstraße oder den nicht genutzten Versuch eines Einbahnstraßenrings. Die FDP wünsche sich neben der 2. Donaubrücke einen Masterplan Mobilität für die Innenstadt, der alle Verkehrsteilnehmer umfasst. Zudem sei die wieder ins Gespräch gebrachte Idee einer Kavernengarage unterm Schloss nach wie vor interessant. Mit ihr wären alle Parkplatzprobleme in der unteren und oberen Stadt gelöst. Mehr, wofür die FDP in Neuburg steht, werde im demnächst erscheinenden Wahlprogramm zu lesen sein. Die Stadtratsliste, mit einer „guten Mischung aus Männern und Frauen, alt und jung“, bezeichnet Häring als „toll“. „Und Grün mag momentan vielleicht in sein – liberal aber ist die bessere Wahl“, meinte sie am Ende.

Die FDP-Kandidaten auf der Kreistagsliste:

1. Oliver Brockmann , SOB, Diplom-Kaufmann



, SOB, Diplom-Kaufmann 2. Bettina Häring , ND, Diplomübersetzerin, Stadt-und Kreisrätin



, ND, Diplomübersetzerin, Stadt-und Kreisrätin 3. Alfred Bircks , Rennertshofen , Unternehmer



, , Unternehmer 4. Nicole Schorer , ND, Krankenschwester



, ND, Krankenschwester 5. Lothar Klingenberg , ND, Lehrer im Ruhestand (i. R.), ehrenamtlicher Betreuer



, ND, Lehrer im Ruhestand (i. R.), ehrenamtlicher Betreuer 6. Bianca Ntafos, ND, Steuerberaterin



7. Dr. Bernhard Hildebrandt , ND, Arzt



, ND, Arzt 8. Katja Ultes-Bircks , ND, leitende Angestellte in der Automobilbranche



, ND, leitende Angestellte in der Automobilbranche 9. David Munzinger , ND , Student



, ND , Student 10. Christine Endres , SOB, Diplom-Ingenieur



, SOB, Diplom-Ingenieur 11. Dr. Hans Ernst , ND, Arzt und Zahnarzt



, ND, Arzt und Zahnarzt 12. Stephanie Geier , ND, Angestellte



, ND, Angestellte 13. Immanuel Roiu, Sinning, Arzt



14. Gabriele Randlshofer, ND, Geschäftsführerin



15. Andreas Schwierz , ND, Stadtrat, Außendienstberater



, ND, Stadtrat, Außendienstberater 16. Magdalena, Freifrau von Waldenfels, ND, i. R



17. Michael Jaschek , ND, Diplom-Kaufmann



, ND, Diplom-Kaufmann 18. Christa Sartoris , ND, i. R.



, ND, i. R. 19. Manfred Haberl , SOB, kaufmännischer Angestellter



, SOB, kaufmännischer Angestellter 20. Eva Zwack , ND, Schauspielerin



, ND, Schauspielerin 21. Thomas Geithner , Weichering , Unternehmer



, , Unternehmer 22. Waltraud Blomenkamp , SOB, i. R.



, SOB, i. R. 23. Franz Märtl , ND, Student



, ND, Student 24. Heike Brockmann , SOB, selbstständig



, SOB, selbstständig 25. Rainer Becker , Neuburg, Hausmeister



, Neuburg, Hausmeister >26. Philip Kress , Schrobenhausen , selbstständig



, , selbstständig 27. Paul Direktor, ND, Student



28. Wilhelm Stadelmann , Burgheim , Betriebswirt



, , Betriebswirt 29. Daniel Reil , Aresing , Kaufmännischer Angestellter



, , Kaufmännischer Angestellter 30. Florian Herrmann , Königsmoos, Offizier



, Königsmoos, Offizier 31. Lars Brockmann , SOB, Unternehmensberater



, SOB, Unternehmensberater 32. Gerd Thiele , ND, Bankkaufmann a. D.



, ND, Bankkaufmann a. D. 33. Karl Simon , ND-Bergen, Pensionär



, ND-Bergen, Pensionär 34. Richard Schlamp , ND-Bergen, Pensionär



, ND-Bergen, Pensionär 35. Adrian Anthony Whalley , ND, i. R.



, ND, i. R. 36. Martin Endres , Schrobenhausen , Informatiker



, , Informatiker 37. Dr. Dieter Munzinger , ND, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer



, ND, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 38. Dr. Michaela Munzinger , Neuburg, Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin



Die FDP-Kandidaten für die Neuburger Stadtratsliste:

1. Bettina Häring , Diplom-Übersetzerin, Stadt-und Kreisrätin



, Diplom-Übersetzerin, Stadt-und Kreisrätin 2. Dr. Bernhard Hildebrandt , Arzt



, Arzt 3. Bianca Ntafos, Steuerberaterin



4. Marcus Csiki , Leiter Staatssekretärbüro im Wirtschaftsministerium



, Leiter Staatssekretärbüro im 5. Katja Ultes-Bircks , leitende Angestellte. i. d. Automobilbranche



, leitende Angestellte. i. d. Automobilbranche 6. David Munzinger , Student



, Student 7. Nicole Schorer , Krankenschwester



, Krankenschwester 8. Lothar Klingenberg , Lehrer i. R., ehrenamtlicher Betreuer



, Lehrer i. R., ehrenamtlicher Betreuer 9. Stephanie Geier , Angestellte



, Angestellte 10. Dr. Hans Ernst , Arzt und Zahnarzt



, Arzt und Zahnarzt 11. Eva Zwack , Schauspielerin



, Schauspielerin 12. Dieter Angerer , Beamter



, Beamter 13. Gaby Randlshofer, Geschäftsführerin



14. Michael Jaschek , Dipl.-Kaufmann



, Dipl.-Kaufmann 15. Christa Sartoris , i. R.



, i. R. 16. Rainer Becker , Hausmeister



, Hausmeister 17. Magdalena,Freifrau von Waldenfels, i. R.



18. Paul Direktor, Student



19. Franz Märtl , Student



, Student 20. Gerd Thiele , Bankkaufmann i. R.



, Bankkaufmann i. R. 21. Karl Simon , Pensionär



, Pensionär 22. Richard Schlamp , Pensionär



, Pensionär 23. Adrian Anthony Whalley , i. R.



, i. R. 24. Dr. Dieter Munzinger , Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 25. Dr. Michaela Munzinger , Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin











