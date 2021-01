15:00 Uhr

FOS/BOS Neuburg: Schüler wollen mit Briefen Mut machen

Die Schülerinnen und Schüler der Fach- und Berufoberschule in Neuburg schreiben Mutmachbriefe an sechs Berufsgruppen, um sich für deren Einsatz in der Corona-Krise zu bedanken. Was ist die Idee dahinter?

Es war die Idee der Schüler an der FOS/BOS in Neuburg selbst. Eine Woche lang wollten sie jeden Tag an verschiedene Berufsgruppen „Mutbriefe“ schreiben. Ihrer Lehrerin, Studiendirektorin Anja Heßlinger, gefiel die Idee – und noch mehr die Ergebnisse. Deshalb wandte sie sich an die Heimatzeitung und fragte, ob die Neuburger Rundschau die von einer Jury gekürten besten sechs Briefe – von insgesamt 30 – veröffentlichen würde. Das machen wir gerne! Die Mut-Briefe richten sich an sechs Berufsgruppen.

Mutmachbriefe der FOS/BOS Neuburg: Die Gewinner erhalten einen Kinogutschein

Noch als kleine Randnotiz: Die Gewinnerbriefe erhalten von der Schulleitung gesponsert jeweils zwei Kinogutscheine. Damit, erklärt Anja Heßlinger, soll auch noch ein kleiner Beitrag geleistet werden, die Kultur Neuburgs zu unterstützen. (nr)

