16:30 Uhr

FOS/BOS erhält Umweltpreis der Stadt Neuburg

Die FOS/BOS Neuburg wurde mit dem Umweltpreis der Stadt ausgezeichnet. Die Umweltmedaille geht an Donau Malz.

Seit 2001 vergibt die Stadt alle zwei Jahre den Umweltpreis, seit 2005 wird der Preis in zweifacher Ausführung verliehen: einmal für private Initiativen, dotiert mit 1500 Euro, und einmal in Form der Neuburger Umweltmedaille für Firmen. Für den Neuburger Umweltpreis standen vier Bewerber und für die Neuburger Umweltmedaille zwei Firmen zur Auswahl. Ausgezeichnet in diesem Jahr wurden im Bereich Privatinitiativen/Vereine/Schulen die FOS/BOS Neuburg. Die Umweltmedaille ging an die Firma „ Donau Malz Bamberger Mälzerei GmbH & Co. Die einstimmige Entscheidung fiel vergangenen Dienstag im Stadtrat.

Der zuständige Referent Heinz Schafferhans begründet die Entscheidung auf Nachfrage wie folgt: „Die FOS/BOS hat den Umweltpreis schon lange verdient.“ Jeder, der beispielsweise schon einmal den Umwelttag an der Schule miterlebt habe, wisse, dass dort das Thema Umwelt nicht nur theoretisch vermittelt, sondern praktisch gelebt werde. „Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie bei Jugendlichen das Bewusstsein für die Umwelt geschärft werden kann“, sagt Schafferhans. Darüber hinaus wurde während der vergangenen Jahre über viele Projekte das Thema Nachhaltigkeit in das Leitbild der Schule integriert. Aufgrund ihres Engagements erhielt die Schule vom Bayerischen Staatsministerium bereits fünfmal die Auszeichnung „Umweltschule in Europa/Internationale Agenda 21-Schule“.

Neuburg: Umweltmedaille für die Firma Donau Malz

Ebenso verdient sei die Auszeichnung der Firma Donau Malz mit der Umweltmedaille, betont Stadtrat Schafferhans. Die Firma produziert am Standort Neuburg Grünau seit dem Jahr 1974 Qualitätsmalz für Brauereien in Süddeutschland, Österreich, Italien und der Schweiz. Dabei legte sie zunehmende Wert auf eine umweltgerechte und energieeffiziente Produktion. „Die Firma habe Prozesse optimiert und damit dem Umweltschutz Rechnung getragen“, sagt Schafferhans. Beispielsweise hat sie ihre Malztrocknungsanlagen auf „Fernwärme“ aus den benachbarten Glaswerken umgestellt. So werden jährlich effektiv zwei bis zweieinhalb Millionen Kubikmeter Erdgas eingespart. „Das ist eine tolle Sache“, sagt Schafferhans.

Weil die Leistung einer Firma nicht mit der einer privaten Person, Initiative, einem Verein oder einer Schule verglichen werden könne, soll es auch künftig bei der Zweiteilung des Preises bleiben. Der nächste Umweltpreis wird im Jahr 2021 vergeben. (mac)

Themen folgen