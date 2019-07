vor 25 Min.

Fachkräfte: Wer pflegt uns im Alter?

Fachkräfte in der Seniorenpflege werden händeringend gesucht. 60 Neue haben nun ihre Ausbildung beendet.

Von Manfred Dittenhofer

40 Altenpfleger und 20 Pflegefachhelfer erhielten am Freitag ihre Abschlusszeugnisse an der Berufsfachschule für Altenpflege Ingolstadt. Fachkräfte, die händeringend gesucht werden. Die Absolventen haben bereits während ihrer Ausbildung in einer der Einrichtungen der stationären Langzeitpflege, ambulanten Pflege und geriatrischen Rehabilitation in der Region 10 gearbeitet.

Nahezu alle Altenpflegeeinrichtungen in der Region bilden Nachwuchskräfte aus, der Großteil ist weiblich: In der Altenpflegehilfe sind neun von 20 Absolventen Männer, in der Altenpflege fünf von 40. Die Ausgebildeten werden nach der Prüfung in der Regel gerne von ihrer Einrichtung übernommen. Einige Schüler orientieren sich aber nach ihrer Ausbildung neu, um auch andere Gebiete der Pflege kennenzulernen. Ab 2020 wird sich die Ausbildung ändern. Dann wird es nur noch eine generelle Pflegeausbildung geben. Die Absolventen können dann in der Alten-, Kinder- und Krankenpflege arbeiten.

Pflegekräfte: Ab 2020 keine Einzelausbildung mehr

Juliane Uxa, stellvertretende Schulleiterin Berufsfachschulen für Altenpflege und Altenpflegehilfe, bestätigt den gravierenden Fachkräftemangel in der Pflege. Zwar könne die Versorgung der zu Pflegenden in der Regel sichergestellt werden, aber zwölf Tage am Stück arbeiten, mit nur ein bis zwei Tagen Erholung, zehrten an den Kräften und veranlassten viele Schüler, schon jetzt über mögliche Alternativen nachzudenken, sagt Uxa. Dabei gebe es zur Zeit überhaupt keine Probleme, die Ausbildungsplätze zu füllen. Ganz im Gegenteil, das Bildungszentrum führt sogar Wartelisten. Die Listen kämen aber auch dadurch zustande, weil die Ausbildung ab 2020 generalisiert wird. Und viele möchten noch die nach alten Standards spezialisierte Ausbildung durchlaufen.

Ab 2020 wird es keine Einzelausbildungen mehr geben mit den Abschlüssen als Altenpfleger, Krankenpfleger oder Kinderkrankenpfleger, wie Christian Kutz, Leiter „Senioren und Betreuung“ am Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, berichtet. Die generalisierte Ausbildung endet dann mit dem Pflegefachmann und der Pflegefachfrau. Altenpflegehelfer benötigen, wie bisher eine einjährige Ausbildung. 50 Prozent der Stellen in der Pflege müssen von Fachkräften besetzt sein. Der Rest kann von Hilfskräften übernommen werden. Dort gebe es dann aber keine Abstufung mehr. Hilfskräfte seien auch Mitarbeiter, die einen Sechs-Wochen-Kurs absolviert hätten, so Kutz.

Durch die Generalisierung sieht Kutz die Altenpflege im Nachteil, denn die Krankenpflege würde besser bezahlt. Er befürchtet, dass viele Generalisten eher in der Krankenpflege ihr Auskommen suchen werden.

Fachkräftemangel: Bei Einrichtungen kein beliebtes Thema

Die Einrichtungen selbst sprechen nicht gerne über den Fachkräftemangel. Suggeriert dieser doch, dass es auch an der Pflege mangelt. Das sei nicht so, versichert auch Kutz, mit deshalb aber, weil manche Einrichtungen einen Aufnahmestopp verhängt hätten. Und auch die mobilen Pflegeeinrichtungen müssten Patienten wegen fehlenden Personals ablehnen.

Rund 800 Pflegeplätze gibt es in den Einrichtungen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Bei einem durchschnittlichen Pflegeschlüssel von 2,4 Patienten pro Pfleger kann man sich ausrechnen, wie viele Pfleger benötigt werden. Allerdings, so warnt Kutz, sei das Verhältnis nur ein Durchschnittswert und variiere stark mit dem Pflegegrad. Der Landkreis versucht, die Einrichtungen bei der Werbung um Fachkräfte zu unterstützen. Genauso macht es die Stadt Ingolstadt. Dort stehen knapp 1100 Vollzeitpflegeplätze in den unterschiedlichen Einrichtungen zur Verfügung.

Fachkräfte: Asylsuchende sind eine Zielgruppe

Ingolstadts Pressesprecher Michael Klarner zählt ein ganzes Maßnahmenpaket auf: der Fachtag „Pflege für Schüler und Interessierte“, die Messe „Perspektive Pflege Plus“ oder die Co-Finanzierung einer Pflegevorklasse für Asylsuchende. Vor allem in diese Gruppe sieht man in Ingolstadt potenzielle Fachkräfte für die Pflege. Seit 2016 erfolgt die Vorbereitung und Ausbildung von asylsuchenden Menschen in der Pflegeklasse, einer Berufsvorbereitungsklasse, am Berufsbildungszentrum (BBZ) des Klinikums. „Ingolstadt war eine der ersten Städte, die Asylsuchenden ein konkretes Angebot zur Qualifizierung für eine spätere Ausbildung im Pflegebereich gemacht hat“, bemerkte Ingolstadts Bürgermeister Albert Wittmann, als er Anfang Juni 14 Schülern der Pflegeklasse zu ihrem Mittelschulabschluss gratulierte.

Bleibt abzuwarten, wie sich die Generalisierung der Ausbildung auf die Bewerberzahl um eine Stelle in der Altenpflege auswirkt.

Themen Folgen