Fadenspieler zeigen fantasievolle Weihnachtsgeschichte

Die Neuburger Fadenspieler spielten das Stück „Der Stern“ im Stadttheater. Worum es dabei geht.

Von Elke Böcker

Viele Menschen haben in diesen Tagen einen leuchtenden Stern im Fenster hängen. Vor mehr als 2000 Jahren sind die Weisen aus dem Morgenland diesem Stern bis nach Bethlehem gefolgt. Doch es gab auch noch andere Menschen, die dem hellen Schein gefolgt sind...

Diesen Menschen konnten die Besucher der Fadenspieler im Neuburger Stadttheater begegnen. Das von Edeltraud Schubert verfasste Weihnachtsstück „Der Stern“ und die – wie immer – liebevoll hergestellten und ausdrucksstarken Puppen begeisterte große und kleine Zuschauer gleichermaßen. Im restlos ausverkauften Theater konnten die Gäste sich gemeinsam mit Prinzessin Lara und ihren Eltern auf die Suche nach dem besonderen Stern machen. Nach der ersten Sternsichtung besuchen sie die kluge Sterndeuterin Mora, die erklärt, dass dieser Stern von einem König künde, der den Frieden bringen solle.

Neuburger Marionettentheater: Das Stück ist ein echtes Erlebnis für die Zuschauer

Danach geht es mit einem kleinen Schiff und bei stürmischer See übers weite Meer – vorbei an fremden Inseln bis hin an fremde Gestade. Die wunderschönen, lebendigen, bewegten Kulissen lassen die beschwerliche Reise zum echten Erlebnis für all die kleinen Zuschauer werden.

Im fernen, fremden Land fängt das Abenteuer dann erst so richtig an. Und die Fadenspieler mit ihren Puppen interpretieren die Weihnachtsgeschichte auf ihre Weise. Lara und ihre Eltern begegnen einer fremden Familie mit einem winzigen Säugling. Die Fremden sprechen eine unverständliche Sprache, doch trotzdem lassen sie diese in ihrem Zelt übernachten, versuchen, sie gar vor üblen Soldaten zu beschützen.

Doch plötzlich ist das Baby verschwunden, nur ein blühender Rosenstrauch wächst noch im Zelt. Am nächsten Morgen schenkt Lara der kleinen Familie für die Weiterreise ihren Esel. Als Dank erhält sie einen trockenen Zweig, der – zurück im Königsschloss – von Lara in einen Blumentopf gepflanzt wird. Ein Wunder geschieht…

Vor so viel Kreativität und Fantasie kann man nur den Hut ziehen. Der Oberbayerische Kulturpreis 2020 des Bayerischen Bezirkstages ist mehr als verdient.