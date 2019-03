vor 20 Min.

Fahnenneuweihe und ein Jubiläum

Schützen in Zell haben am kommenden Sonntag gleich mehrere Gründe zum Feiern

Von Roland Habermeier

Doppelten Grund zum Feiern hat der Schützenverein „Eichenlaub“ Zell am kommenden Sonntag, 31. März. Die Vereinsfahne aus dem Jahr 1959 wird nach einer umfangreichen Restaurierung erneut geweiht und die Untergruppe der Böllerschützen gibt es seit 20 Jahren.

„Unsere Fahne gehört aus Tradition zum Verein, und wir wollen das erhalten, was unsere Vorfahren geschaffen haben“, sagt die Vorsitzende Stefanie Koch zum Beweggrund für die Restaurierung der Fahne und fügt hinzu: „Wenn die Fahne nicht restauriert geworden wäre, hätten wir diese über kurz oder lang daheim lassen müssen, weil sie sonst noch mehr beschädigt worden wäre.“

Eine Fachfirma in der Oberpfalz bekam den Auftrag. Im vergangenen Jahr wurden die Stickereien von der alten Unterlage abgetrennt und auf den neuen Grundstoff wieder aufgebracht. So strahlt das Schloss Grünau, das Schützenemblem und das Vereinsbanner sowie das Wappen der ehemaligen Edlen von Zell wieder in neuem Glanz. Außerdem sind die Schriften neu eingestickt und Fransen angebracht worden. Auch wurden die Fahnenbänder, die Messingteile und die Fahnenstange neuwertig hergerichtet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 7300 Euro, welche der Verein überwiegend mit Spenden finanzieren konnte. Als Hauptsponsor hat sich Thomas Schönacher an den Kosten beteiligt.

Diesen Sonntag wird die Vereinsfahne nach 60 Jahren erneut in der Pfarrkirche St. Luzia geweiht. Im Anschluss wird die Fahne am Parkplatz des Gasthofs Mödl von den Böllerschützen feierlich begrüßt. Die Untergruppierung hat sich 1999 gegründet und freut sich über ihr 20. Gründungsjubiläum. Seither bereichert die Formation, bestehend aus sechs Böllerschützen, den südlichen Stadtteil mit dem Neujahrsböllern, Beteiligung an Fronleichnam und Volkstrauertag und weiteren Auftritten. Eingeladen hat der Verein zu den Feierlichkeiten die Patenvereine aus Obermaxfeld und Bruck sowie die Vereinsmitglieder.

Themen Folgen