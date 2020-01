vor 39 Min.

Fahrrad der vermissten Susanne T. gefunden

Von der 57-jährigen Ingolstädterin fehlt jedoch weiterhin jede Spur.

Am Nachmittag des Neujahrstages hat ein Spaziergänger ein Fahrrad im Gehölz des Donauufers gefunden. Wie sich herausstellte, handelt es sich dabei um das schwarze Trekking-Rad der vermissten Susanne T. aus dem Ingolstädter Ortsteil Pettenhofen. Die 57-Jährige wird, wie berichtet, seit dem 18. Oktober vermisst. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen und Öffentlichkeitsfahndung fehlte bislang jede Spur von der Frau und ihrem Fahrrad. Unter anderem haben Mitte November 134 Beamte zwischen Joshofen und Bergheim den Auwald entlang der Donau und die Bereiche an den Weihern durchkämmt, eine Reiterstaffel war an der Schutter unterwegs. Die Frau blieb jedoch verschwunden.

Die Suche nach der vermissten Ingolstädterin geht weiter

Nachdem nun das Fahrrad gefunden wurde, mit dem die Frau an jedem Freitagmorgen gegen 6 Uhr das Haus verlassen hat, hat die Kriminalpolizei Ingolstadt den Bereich rund um den Fundort abgesucht, jedoch zunächst keine weiteren Hinweise gefunden. In den nächsten Tagen soll mit Unterstützung von Einsatzkräften und Spürhunden das Areal aber intensiver durchforstet werden.

Kurz nach dem Verschwinden von Susanne T. sind bei der Polizei einige Hinweise eingegangen, bei denen Menschen glaubten, die 57-Jährige gesehen zu haben. Diese stellten sich allerdings alle als Verwechslung heraus. Das Fahrrad war die einzige Spur, der die Polizei nachgehen konnte. (nr/clst)

