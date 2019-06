vor 25 Min.

Fahrradfahrerin schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Eine Geisterradlerin wird von einem Auto erfasst und erleidet mehrere Knochenbrüche. Die Polizei Ingolstadt such Zeugen.

Eine „Geisterradlerin“ ist am Freitag, gegen 13.20 Uhr, auf dem Gehweg der Fauststraße gefahren, von einem einbiegenden Autofahrer übersehen und von ihrem Fahrrad gefahren worden. Laut Polizeiangaben fuhr ein 56-jähriger Ingolstädter am frühen Freitagnachmittag mit seinem 1’er BMW in Ingolstadt die Steinstraße in nördliche Fahrtrichtung entlang. An der Einmündung zur Fauststraße wollte er nach rechts in diese abbiegen und musste ein Stopp-Schild beachten. Dabei übersah er die von rechts verbotswidrig auf dem Gehweg in entgegengesetzter Richtung - stadteinwärts - fahrende Radfahrerin und stieß mit dieser zusammen.

Radlerin bei Unfall in Ingolstadt schwer verletzt

Die in Ingolstadt lebende 36-jährige Radfahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß mehrere Brüche im Beinbereich, sowie am Sprunggelenk. Sie musste vom BRK in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Die Verkehrspolizei Ingolstadt sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0841/9343-4410 entgegen genommen. (nr)

Themen Folgen