vor 60 Min.

Fake News an der Mittelschule

-Redakteurin besucht den Unterricht und klärt über journalistisches Arbeiten auf

Was sind Fake News? Wie erkennt man solche absichtlich gestreuten Falschmeldungen? Und wie sieht überhaupt der Alltag eines Lokalredakteurs aus? Mit diesen Fragen beschäftigten sich am Montag 16 Schüler der Mittelschule Neuburg im Rahmen des ersten bayerischen Schülermedientags. NR-Redakteurin Dorothee Pfaffel war zu Besuch.

„Fakt oder Fake – Wie sich Gerüchte und Unwahrheiten verbreiten“ lautete das Motto, unter dem die zwei Schulstunden der 9. Klasse standen. Die Schüler reagierten auf die Fake-News-Beispiele sogleich skeptisch. Sie durchschauten schnell, dass es sich bei dem Foto eines „Katmen“ – einer Kreuzung aus Mensch und Katze – nicht um das reale Ergebnis eines wissenschaftlichen Experiments handelte. Die Wahrheit hinter dem Bild, das im Herbst 2017 im Netz kursierte: Es ist das Werk einer italienischen Künstlerin, die Kreaturen aus Silikon formt. Die Redakteurin zeigte den Schülern noch weitere Beispiele, etwa die Fotomontage eines Hai, der angeblich im Sommer 2017 auf einer überfluteten Autobahn in Texas gesichtet wurde, oder die Meldung eines Satiremagazins, dass Säuglingen künftig ein Chip implantiert werden soll, der den Personalausweis ersetzt.

Pfaffel erklärte den Schülern auch, wie Journalisten mit Gerüchten umgehen, um nicht selbst Fake News zu verbreiten: Wahrheit geht vor Aktualität. Der von einem Gerücht Betroffene muss immer Gelegenheit erhalten, sich zu dem Sachverhalt zu äußern. Bei Nachrichten, die auf unterschiedlichen Darstellungen beruhen, müssen unbedingt alle Seiten gehört werden. Seriöse Medien nennen ihre Quellen und haben diese vorab auf ihre Glaubwürdigkeit überprüft. Verantwortungsbewusst arbeitende Journalisten befragen ausgewiesene Experten und offizielle Stellen.

Anhand von Videos erfuhren die Schüler, wie die Redakteure der Neuburger Rundschau und anderer Lokalausgaben der Augsburger Allgemeinen arbeiten und wie die Ausbildung zum Journalisten abläuft. Auch wie eine Zeitung aufgebaut ist und welche Textsorten darin vorkommen, erklärte die NR-Redakteurin. Am Ende ging es noch um die Frage: Wie sieht es eigentlich mit dem Medienvertrauen in Deutschland aus? Das Ergebnis, zu dem die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München kommt: So schlecht sieht es damit gar nicht aus. Nur in die Justiz und in die Polizei haben die Menschen hierzulande mehr Vertrauen, Politik und Kirche rangieren hinter dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und der überregionalen und lokalen Presse. Internetkommentare und Boulevardzeitungen genießen laut LMU sehr wenig Vertrauen. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland im oberen Mittelfeld, was das Medienvertrauen angeht, Finnland schneidet am besten ab, Korea und die USA sehr schlecht. (dopf)

