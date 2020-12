13:54 Uhr

Falsche Arbeiter: Polizei Eichstätt warnt vor dieser Betrugsmasche

In Eichstätt ist eine 84 Jahre alte Frau von zwei Männern bestohlen worden. Die Diebe hatten sich als Arbeiter ausgegeben, die ihr Dach reparieren wollten. Das rät die Polizei in solchen Fällen.

Eine Seniorin aus Eichstätt ist Opfer eines dreisten Diebstahls geworden. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich falsche Handwerker Zutritt zu ihrer Wohnung und stahlen dabei das Geld der 84-Jährigen. So gingen die Täter vor:

Polizei Eichstätt meldet: Falsche Arbeiter klauen Geld bei Seniorin

An einem frühen Vormittag sprachen die vermeintlichen Handwerker die Betroffene in der Rot-Kreuz-Gasse in Eichstätt durch das Fenster an. Unter dem Vorwand, dass am Dach ein Leck festgestellt worden sei, gelangten die zwei Männer den weiteren Angaben zufolge in das Haus der 84-Jährigen.

Sie überredeten die Seniorin, dass das Dach für 230 Euro repariert werden müsse. Während die Frau aus der Küche den vereinbarten Betrag holte, durchsuchte einer der beiden Männer eine Kommode im Schlafzimmer und klaute daraus rund 1000 Euro. Dann machten sich beide davon.

Die Unbekannten waren laut Polizeiangaben etwa 25 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und schlank. Einer von ihnen sprach schwäbisch und hatte schwarze Haare. Sein Partner war blond. Wem sind diese beiden Personen im Bereich Rot-Kreuz-Gasse aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Rufnummer 08421/9770-0 entgegen.

Betrugsmache um falsche Arbeiter in Eichstätt: Das rät die Polizei

Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen, wer zu Ihnen will: Schauen sie durch den Türspion oder aus dem Fenster, benutzen Sie die Türsprechanlage.

Öffnen Sie die Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre.

Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung.

Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung persönlich angekündigt wurden.

Nur wenn Sie alleine sind, haben Trickdiebe leichtes Spiel mit Ihnen. Versuchen Sie, bei unbekannten Besuchern einen Nachbarn hinzu zu bitten oder bestellen Sie den Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch: Sprechen Sie laut mit ihnen oder rufen Sie um Hilfe. (nr)

