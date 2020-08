06.08.2020

Familienausflug mit Mutprobe

Einmal durch den Juraflow-Bikepark in Schernfeld. Was dort Laune macht

Von Alexandra Maier

Wer die sportliche Herausforderung sucht, der fährt natürlich mit dem Mountainbike in den Juraflow in Schernfeld bei Eichstätt. Alle anderen, wie meine Familie und ich, packen die Fahrräder einfach ans oder aufs Auto. In einem ehemaligen Steinbruch der Familie Bergér befindet sich ein Mountainbike-Parcours, der in der Region einzigartig ist. Mit Begriffen wie Flow Line, Dirt Line, Pumptrack und Table Line kann der ein oder andere vielleicht wenig anfangen. Echten Bikern geht da aber das Herz auf, denn sie können sich hier nach Lust und Laune austoben und die sportliche Herausforderung suchen.

Bei unserem Besuch sind sowohl Kinder als auch Erwachsene auf der Strecke unterwegs. Für manche Hindernisse, in der Fachsprache Obstacles, braucht es wirklich Mut. Ich wähle die sichere Variante und schaue meiner Familie beim Fahren zu. Die kleine Tochter düst auf ihrem Laufrad auf dem Kidstrack umher. Knapp 240.000 Euro hat die Sektion Eichstätt des Deutschen Alpenvereins in das Projekt investiert. Es ist ein Parcours entstanden, der MTBler aus der gesamten Region anzieht. Und das Beste: Diese Freizeitaktivität ist kostenlos. Die Anlage ist bei guter Witterung ganztägig geöffnet. Jeder hat freien Zugang, muss sich aber an die Nutzungsregeln halten. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Internetseite www.juraflow.de.

Nach knapp eineinhalb Stunden auf dem Parcours sind die kleinen und großen Radler müde und wir treten die Heimfahrt an. Doch kurzerhand beschließen wir, noch einen Abstecher in die barocke Altstadt von Eichstätt zu machen. Mit einem Eis in der Hand flanieren wir gemütlich an der Altmühl entlang. Sportliche Aktivität und Genuss: Für uns ist dies die ideale Kombination eines Sonntagsausflugs.

