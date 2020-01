vor 53 Min.

Fanfarenzug blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Ein ereignisreiches Jahr 2019 liegt hinter dem Neuburger Fanfarenzug. Einige Mitglieder werden geehrt

Die Fahnenschwinger, Trommler und Bläser des Fanfarenzugs Ottheinrich Neuburg können wieder auf eine ereignisreiche Saison zurückblicken. Neben den Auftritten am Krönungsball der Neuburger Burgfunken und am Fischergasslerfest lag der Fokus bereits Anfang des Jahres vor allem auf den zwei Konzertabenden am Schloßfest.

Obwohl die Veranstaltungen im Marstall durch die extreme Hitze zeitweise nur wenig besucht waren, füllten die Zuschauer des Fanfarenzugs und ihrer Gäste die Bühnen restlos. Und auch die Burgwehr – die Schenke des Fanfarenzuges – lockte wieder zahlreiche Besucher in ihren schattigen Biergarten, was zu rekordverdächtigen Ausschankzahlen führte.

Doch mit dem Schloßfest fing die Saison für den Zug erst an. Nach den Auftritten in Burghausen und Kaprun, die bereits zu den regelmäßigen Zielen gehören, ging die Reise für Gegenbesuche zweimal nach Italien. Gastgeber waren die beiden Fahnenschwingergruppen, die bereits am Schloßfest in Neuburg zu Besuch waren. Den musikalischen Abschluss des Jahres machte der Auftritt am Abend der historischen Fanfarenmusik in Teningen.

Ende Dezember wurden im Rahmen der Weihnachtsfeier noch eine ganze Reihe von Personen geehrt, die bereits seit zehn Jahren im Verein Mitglied sind. Zu den Aktiven unter ihnen gehören Anna Bachhofer, Monika Bachhofer, Manfred Birkmeier, Sabine Birkmeier, Alena Blaser, Bettina Edler, Franziska Hammerl, Lukas Hofmann, Janine Lignon, Marika Matysik, Andreas Meitner, Stefanie Roth, Mathias Wiedemann, Anika Wiesner, Alex Winkler und Nicole Winkler.

Bereits 25 Jahre und damit ein Vierteljahrhundert aktiv im Verein ist Jochen Schaffelhofer. (nr)