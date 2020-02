vor 42 Min.

Fasching im Landratsamt: Draußen Trauerbeflaggung, drinnen Halligalli

Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen lässt sich den Spaß am Fasching nicht nehmen. Die Behörde feiert trotz des Attentats von Hanau.

Zwei Tage nach dem Attentat von Hanau, bei dem ein Mann zehn Menschen und sich selbst getötet hat, hingen am Freitag in Deutschland alle Flaggen auf Halbmast. Auch am Landratsamt in Neuburg wehten schwarze Trauerbänder. Während der Landkreis damit sein Mitgefühl für die Opfer der mutmaßlich rassistisch motivierten Gewalttat ausdrückte, feierten die Mitarbeiter ihren traditionellen Behördenfasching.

Wie Landrat Peter von der Grün sagte, habe man sich am Donnerstagabend, nachdem Ministerpräsident Markus Söder die Trauerbeflaggung auch in Bayern angeordnet habe, Gedanken gemacht, ob die Veranstaltung kurzfristig abgeblasen werden sollte. Die Verwaltungsspitze habe sich aber dagegen entschieden. „Wir verurteilen die Tat, wollen aber Gesicht zeigt, indem wir uns nicht instrumentalisieren lassen“, sagt von der Grün.

Auch am Landratsamt wurden am Freitag Trauerbänder an die Flaggen gebunden. Bild: Claudia Stegmann

Zum Fasching im Landratsamt gehört der Sketch von Norbert Hornauer

Deshalb wurden wie geplant Krapfen und Würstl aufgefahren, der Sitzungssaal wurde dekoriert, die Mitarbeiter (zumindest die Faschingswilligen) schlüpften in ihre Kostüme und alle Faschingsgarden aus dem Landkreis zeigten Auszüge aus ihren Programmen. Höhepunkt ist jedoch seit Jahren der von Norbert Hornauer geschriebene Sketch, der Unsinnigkeiten des Behördenalltags ans Licht bringt und dieses Jahr unter dem Titel „Rußiger Friday for future“ stand. Wie der Faschingstrubel im Landratsamt aussah, sehen Sie in unserer Bildergalerie: Fasching im Landratsamt: Draußen Trauerbeflaggung, drinnen Halligalli





Themen folgen