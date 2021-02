16:23 Uhr

Fasching in Corona-Zeiten: 200 Luftballons für Bertoldsheim

Ohne Aktion wollte die Faschingsgesellschaft in Bertoldsheim diesen Faschingssamstag – Corona hin oder her – nicht vergehen lassen. Ein Luftballon landete weit entfernt.

Von Peter Maier

99 Luftballons wurden einst weltberühmt. Am Faschingssamstag machten sich in Bertoldsheim sogar 200 mit Helium gefüllte Ballons auf ihren Weg zum Horizont – beziehungsweise ins Oberallgäu. Aber dazu später mehr. Ufos waren dabei nicht im Spiel, wohl aber die Faschingsgesellschaft Bertoldsheim und das Organisationskomitee des Faschingsumzuges „FANTA 7“. Corona machte dem Gaudiwurm durch den Ort einen Strich durch die Rechnung.

Fasching in Bertoldsheim: 200 Luftballons steigen in die Luft

„Ganz ohne Fasching sollte der Faschingssamstag in Bertoldsheim trotzdem nicht bleiben“, war die einhellige Meinung der Vorsitzenden Chris Diederichs (FG) und Andreas Müller (FANTA 7). Coronagerecht im Ort verteilt, positionierten sich die Jecken mit 200 Luftballons. Als zufällig noch um 13.30 Uhr ein kurzer Ton aus einer Sirenenprobe in Bertoldsheim erschallte, stiegen die Luftballons bei Kaiserwetter in den blauen Himmel. Am Luftballonbandl hing auch noch ein kleiner Zettel mit den Logos der Faschingsgesellschaft und der FANTA 7 dazu die Aufschrift „Für den nächsten Fasching wünsche ich mir:...“.

Die Finder der Zettel können darauf ihre Wünsche äußern und an die Faschingsgesellschaft weiterleiten. Die Wünsche sollen dann (hoffentlich) in die Organisation des Faschings 2022 einfließen.

Bertoldsheim: Faschings-Luftballon landet im Oberallgäu

Drei Stunden nach dem Start der Luftballons erhielt die Faschingsgesellschaft Bertoldsheim eine E-Mail aus dem Oberallgäu. Ein Luftballon landete an einem Gartenzaun im Duracher Ortsteil Bechen. Die Finder drücken den Bertoldsheimer alle Daumen für den Fasching 2022 und wünschten den Jecken „Bleibt’s gsund“!

