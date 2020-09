18:37 Uhr

Fasching in und um Neuburg: Saison 2021 fällt aus

Die Burgfunken sagen alle Veranstaltungen in Neuburg und Umgebung ab - wie auch die anderen Faschingsgesellschaften der Region. Wie die Entscheidung gefallen ist.

Von Dorothee Pfaffel

Es hat sich schon länger abgezeichnet, nun steht es fest: Die Neuburger Burgfunken lassen alle Veranstaltungen in der kommenden Faschingssaison ausfallen. „Weil es unter den jetzigen Bedingungen einfach nicht geht“, sagt Vorstandsvorsitzender Harald Zitzelsberger. Die Gesundheit der Aktiven und der Gäste habe Vorrang. Kein Vorstand könne die Verantwortung dafür übernehmen. Außerdem bestehe null Planungssicherheit für die Veranstalter.

Fasching der Burgfunken: Vom Krönungsball bis zum Kehraus fällt alles aus

Bereits seit April sei man mit fast allen Präsidenten der Faschingsgesellschaften in der Region in Kontakt, erzählt Zitzelsberger. Die Verantwortlichen tauschten sich in Skype-Konferenzen aus. Mehr als 25 Mitglieder habe die Gruppe. Die Initiative dazu kam vom Vorsitzenden des Denkendorfer Faschingskomitees, Patrick Scherrmann. Am vergangenen Freitag sei man in der Gruppe schließlich übereingekommen, die Veranstaltungen 2021 alle abzusagen – vom Krönungsball bis zum Kehraus. „Wir wollen in dieser Angelegenheit Zusammenhalt zeigen“, erklärt Zitzelsberger. Offiziell soll die Entscheidung bei der Jahresversammlung der Burgfunken am Freitagabend bekannt gegeben werden.

Wie Zitzelsberger sagt, werden die anderen Faschingsgesellschaften im Landkreis nachziehen. Das heißt, dass beispielsweise auch in Rennertshofen und Bertoldsheim sämtliche Feierlichkeiten und Umzüge abgesagt werden.

Lesen Sie auch:





Themen folgen